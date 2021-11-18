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"Якщо вб'єте – я не проти": з'явилося відео переговорів щодо вбивства міністра Лещенка

Наталія Магдик Наталія Магдик
18 листопада, 19:57
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Монастирський розповів, як відбувалася спецоперація
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Глава МВС Денис Монастирський під час брифінгу розповів, що американець не хотів, щоб міністр був мертвий проте, якби це сталося, він би не заперечував.

"Під час переговорів із "кілером" замовник-американець сказав, що не просить про вбивство міністра, але, якщо його вбито, "він не проти", – сказав він.

Як стало відомо про замах

МВС повідомило, що затримало підозрюваних у підготовці замаху на вбивство міністра аграрної політики Романа Лещенка.

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Спочатку житель США замовив убивство громадянина України, який був колектором і мав "вибивати борги" з бізнес-партнера американця.

Монастирський розповів, що ця людина взяла за це 150 тис. доларів і не повернула гроші, через що було ухвалено рішення про вбивство.

Українські правоохоронці імітували викрадення та вбивство цього колектора. Після цього американець та українка звернулися за наступним замовленням, яке стосувалося завдання фізичної шкоди Романа Лещенка.

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Що відомо про Лещенка

  • Він народився 23 листопада 1988 року у Черкаській області. Після закінчення школи мав піти стопами своїх батьків-аграріїв і вступити до Уманського аграрного університету. Проте Роман став студентом юрфаку Київського університету Шевченка.
  • Після працював у компанії OSG Group, обіймав посаду головного юридичного консультанта холдингу.
  • 2013 року зайнявся аграрним консалтингом, заснувавши "Український аграрний центр".
  • 1 жовтня 2019 року -10 червня 2020 року був уповноваженим президента України із земельних питань.
  • З 10 червня 2020 року – головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастру).

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