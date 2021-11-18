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Міністра Лещенка хотіли вбити: усі подробиці від МВС

Наталія Магдик Наталія Магдик
18 листопада, 17:44
В закладинки
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Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення.
/ Фото: Колаж: Сьогодні

МВС затримало підозрюваних у підготовці замаху на вбивство Міністр аграрної політики Романа Лещенко. Про це на брифінгу розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, вбивство замовили двоє людей, громадянка України та мешканець США за борги, а саме – 150 тисяч доларів.

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"Нашими структурами було імітовано вбивство Лещенка. Для підтвердження виконаного плану замовникам було скинуто відео, де було показано його похорон", – розповів він.

Замовницю вивели на людину, яка виконувала роль кілера, і всі переговори між нею та кілером документувалися.

"Замовник замовив спочатку одне викрадення та вбивство. Виконання цього замовлення та докази імітували правоохоронці. Після цього замовник захотів "вибити" нібито існуючі борги у Лещенка – він хотів, щоб Лещенко завдали тілесних ушкоджень і "не заперечував", якщо його вб'ють", – заявив Монастирський.

Увечері 17 листопада у ресторані відбулася зустріч замовників та кілера у ресторані, було внесено завдаток у розмірі 20 тис. доларів. Громадянин США мав залишити Україну, після чого планувалося вбивство. Підозрюваних затримали, їм загрожує довічне ув'язнення.

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Замахи "українською"

1 жовтня у Києві обстріляли службовий автомобіль голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова. У салоні знаходився лише його водій. Чоловік отримав вогнепальне поранення щелепно-лицьової області.

22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Було обстріляно автомобіль першого помічника президента Шефіра. Внаслідок замаху було поранено водія машини, його терміново госпіталізували до лікарні "Феофанія".

2 червня біля власного будинку було скоєно напад на заступника глави АРМА Володимира Павленка.

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Крім того, слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України оголосили у розшук колишнього першого заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Йому оголосили про підозру у скоєнні злочину – організацію приготування вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

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