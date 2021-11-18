Министра Лещенко хотели убить: все подробности от МВД

Подозреваемым грозит пожизненное заключение.

МВД вовремя среагировали и убийство было предвотвращено / Фото: Коллаж: Сегодня

МВД задержало подозреваемых в подготовке покушения на убийство министр аграрной политики Романа Лещенко. Об этом на брифинге рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, убийство заказали два человека, гражданка Украины и житель США за долги, а именно – 150 тысяч долларов.

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"Нашими структурами было имитировано убийство Лещенко. Для подтверждения выполненного плана заказчикам было сброшено видео, где было показаны его похороны", – рассказал он.

Заказчицу вывели на человека, который исполнял роль киллера, и все переговоры между ней и киллером документировались.

"Заказчик заказал сначала одно похищение и убийство. Выполнение этого заказа и доказательства имитировали правоохранители. После этого заказчик захотел "выбить" якобы существующие долги у Лещенко – он хотел, чтобы Лещенко нанесли телесные повреждения и "не возражал", если его убьют", – заявил Монастырский.

Вечером 17 ноября в ресторане состоялась встреча заказчиков и киллера в ресторане, был внесен задаток в размере 20 тыс. долларов. Гражданин США должен был покинуть Украину, после чего планировалось убийство. Подозреваемых задержали, им грозит пожизненное заключение.

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Покушения "по-украински"

1 октября в Киеве обстреляли служебный автомобиль главы Государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова. В салоне находился только его водитель. Мужчина получил огнестрельное ранение челюстно-лицевой области.

22 сентября, вблизи с. Лесники (Киевская область). Был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира. В результате покушения был ранен водитель машины, его срочно госпитализировали в больницу "Феофания".

2 июня у собственного дома было совершено нападение на заместителя главы АРМА Владимира Павленко.

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Кроме того, следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины объявили в розыск бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Ему объявили о подозрении в совершении преступления – организации приготовления убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.