Щодо Донбасу готують 5 законів? Разумков прояснив ситуацію

Ексспікер ВР зазначив, що суспільству треба завжди розповідати правду

Дмитрий Разумков. Фото: коллаж "Сегодня"

Ексспікер Верховної Ради України Дмитро Разумков прокоментував чутки про п'ять законопроєктів щодо деескалації на Донбасі. За його словами, такі пропозиції останнім часом до парламенту не надходили.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу Україна 24 ".

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"Вони мають бути напрацьовані теоретично після переговорів. Закон про перехідне правосуддя, який був внесений до стін Верховної Ради, потім був відкликаний, ми запитували у колег, це з ініціативи Офісу президента було зроблено. Чому це відбувається – чи це позиція Офісу президента, чи це позиція міжнародних партнерів, чи це позиція, яку вимагає Російська Федерація", – сказав Разумков.

Він зазначив, що раніше заявлялося, що це просто доопрацювання, там є неточності, але президент Франції Еммануель Макрон сказав, що це сталося на вимогу РФ у рамках "нормандського формату".

"Трохи дивно виглядає, треба завжди говорити правду, якою б вона не була. Я думаю, це значно краще сприймало б і суспільство, і партнери, і навіть вороги", – підсумував ексспікер парламенту.

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Російська окупація Донбасу

Наприкінці зими та на початку весни 2014 року армія РФ окупувала Крим. Трохи пізніше Кремль розпочав гібридну війну на Донбасі. Москва продовжує заперечувати участь, стверджуючи, що на Донбасі "громадянська війна". При цьому у Кремлі регулярно звинувачують Україну в "невиконанні" Мінських угод.

У 2021 році РФ навесні й потім восени накопичила війська на кордонах України. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО звинуватив Росію у невиконанні угод щодо Донбасу.

Також нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба назвав головну умову деескалації.

Крім того, президент України Володимир Зеленський оцінив рівень відкритості Путіна.