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"У нього є все для деескалації": Зеленський оцінив рівень відкритості Путіна

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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8 лютого, 16:15
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Президент України розповів, чи вірить він у відкритість Володимира Путіна
Зеленський провів переговори з Макроном і торкнувся теми Донбасу
Зеленський провів переговори з Макроном і торкнувся теми Донбасу / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із французьким колегою Емманюелем Макроном у Києві заявив, що є позитивні кроки для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Виступ українського лідера транслював телеканал Україна 24.

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"Кажуть, що президент Російської Федерації вчора на пресконференції був дуже відкритий. Я вчора не дивився пресконференцію, у мене на це немає часу. Як я сприймаю відкритість? Відкритість – це завжди чудово, якщо це правда, а не гра. Я взагалі не дуже довіряю словам. У кожного політика щирість у певних кроках і діях, у нашому випадку його відкритість – це кроки до деескалації конфлікту на Донбасі", – зазначив Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що Володимир Путін спочатку міг усе вирішити, і він був просто об'єктом тиску на всі сторони конфлікту.

"Він відчуває, що був суб'єктом ескалації, що це був просто тиск", – сказав він.

Ситуація з Донбасом

8 лютого президент України Володимир Зеленський зняв із розгляду парламенту законопроєкт щодо Донбасу у рамках зобов'язань України у "нормандському форматі".

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Україна може бути готова до надання особливого статусу Донбасу, але це можливо лише у разі, якщо буде узгоджено необхідну послідовність реалізації Мінських угод.

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Питання особливого статусу

Росія вимагає надання Донбасу особливого статусу з правом вето, яке б дозволило регіону блокувати стратегічні рішення України.

Заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак раніше заявив, що зустріч лідерів "Нормандської четвірки" можлива лише у тому разі, якщо буде погоджено правовий статус Донбасу.

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