Перша реакція на ультиматум Росії — Зеленському дали відверту пораду

Для ефективних перемовин із російським президентом Володимиром Путіним треба залучити США та Європу, інакше у Володимира Зеленського немає шансів здобути результат.
Про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час головування на Київському безпековому форумі.
"Я б дуже радив Зеленському не мати жодних окремих переговорів із Путіним. Він може говорити з Путіним лише разом із нашими західними союзниками – Сполученими Штатами та Європою. Якщо Зеленський почне будь-які сепаратні переговори з Путіним, Путін з’їсть його на сніданок", — зазначив Арсеній Яценюк.
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