Москва у прольоті! НАТО відмовилося виконати ультиматум Путіна

Столтенберг повідомив, що дуже складно подолати розбіжності з Росією

Завершилися перші переговори НАТО із Росією / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

З'явилися перші заяви учасників переговорів щодо надання Кремлю гарантій безпеки, які пройшли у Брюсселы між представниками Росії та НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що між сторонами є суттєві розбіжності, які важко подолати. Але діалог розпочався.

"У нас була дуже серйозна та пряма дискусія, що стосується України та навколо неї та наслідків для європейської безпеки. Існують суттєві відмінності між країнами-членами НАТО та Росії з цих питань. Наші розбіжності буде нелегко подолати", – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками засідання Ради Росія – НАТО, яке завершилося у Брюсселі.

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Про це повідомляє телеканал "Україна 24".

Щодо перспектив закритих дверей для України в Альянсі на вимогу Москви генсек НАТО сказав: "Лише Україна та 30 країн-членів НАТО можуть приймати рішення щодо готовності вступу, Росія тут не може накладати вето".