Перспективи України в Європі та інтеграція – про що говорив Зеленський з головою Єврокомісії

Президент України подякував голові Єврокомісії за участь ЄС у саміті "Кримської платформи"

Президент України Володимир Зеленський і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку зустрівся з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен. Під час їхнього діалогу Зеленський підкреслив, що визнання європейської перспективи і подальша інтеграція економіки України до внутрішнього ринку ЄС – серед ключових пріоритетів нашої держави.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

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Також повідомляється, що вони обговорили підготовку до саміту ЄС-Україна, який запланований на 12 жовтня поточного року.

Зеленський подякував голові Єврокомісії за участь ЄС у саміті "Кримської платформи" на вищому рівні і виділення траншу макроекономічної допомоги.

Крім того, президент Єврокомісії відзначила суттєвий прогрес, якого досягла Україна на шляху реформ.

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Особливу увагу під час зустрічі було приділено питанням енергетичної безпеки у Європі. Глава держави наголосив, що проєкт "Північний потік – 2" є передусім безпековим викликом для європейського регіону.

Президент зазначив, що Україна готова до проведення найближчим часом офіційних консультацій щодо "Північного потоку – 2", а також інших питань, пов’язаних із монополізацією Росією газового ринку Європи.

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Саміт Україна – ЄС. Чого очікувати?

ЄС планує посилити критику агресії РФ, вчергове вказати на незаконність анексії Криму, засудити концентрацію військ у українського кордону, а також закликати Росію надати більше пояснень причин концентрації військ.

У проєкті декларації підкреслюється відповідальність РФ як сторони конфлікту. Що важливо, особливо на тлі того, що Росія відмовилася продовжити мандат ОБСЄ з контролю на лінії зіткнення.

Проект резолюції передбачає надання Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги та визнання українських вакцинних сертифікатів.

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Раніше ми повідомляли, що Єврокомісія схвалила 600 млн євро для України.

Також нагадаємо, на Генасамблеї ООН обговорюватимуть ситуацію в "ЛНР", "ДНР" та Криму.