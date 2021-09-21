Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Стрілянина в університеті в Пермі Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"
СЬОГОДНІ Влада Лідери

Зеленський прибув з робочим візитом в США. Президент зустрінеться з генсека ООН і НАТО

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
21 вересня, 00:48
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зеленський також зустрінеться з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою в США
Зеленський прибув в США. Колаж "Сегодня"
Зеленський прибув в США. Колаж "Сегодня"

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки для участі в 76-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку.

Про це повідомляє Офіс Президента.

Реклама

"Глава держави виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН. Також заплановані зустрічі Президента України з лідерами інших держав і представниками міжнародних організацій ", – йдеться в повідомленні.

Читайте також:

Візит Зеленського в США

20 вересня розпочався візит Володимира Зеленського в Сполучені Штати Америки, де він уже бував 31 серпня і 1 вересня. До Міністерства закордонних справ України сообщали, що Генеральна Асамблея включила в порядок денний питання про тимчасово окуповані Росією території України.

Три головні пріоритети України на новій сесії Генасамблеї

  • Протидія російської агресії і відновлення територіальної цілісності України, деоккупація Донбасу і Криму;
  • поліпшення умов життя українців на територіях, постраждалих від російської агресії на Донбасі;
  • подолання пандемії COVID-19 і її соціально-економічних наслідків.
Реклама

Нагадаємо, президент України поділився своїми враженнями від розмови з американським колегою Джо Байденом.

Також Зеленський в ході офіційного візиту до Сполучених Штатів зустрівся з гендиректором американської компанії Apple Тімом Куком.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Політика
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

20 вересня 1991. Голова Верховної Ради України Леонід Кравчук провів зустріч з міністром фінансів США Ніколасом Брейді…

Зануритись у той день
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.71

Євро (€)

31.27

Російський рубль (₽)

0.36

COVID-19 в Україні
6624 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти