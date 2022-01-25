Переживає за безпеку Євросоюзу: Макрон проведе переговори з Путіним та Зеленським

Президент Франції Емманюель Макрон найближчим часом проведе телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, він поспілкується з лідером Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Єлисейський палац.

"Президент Республіки, який найближчими днями проведе переговори з президентом Путіним і президентом Зеленським, як і раніше сповнений рішучості використовувати всі ресурси дипломатії для збереження стабільності в Європі, а також для прояву солідарності і готовності підтримати держави Євросоюзу, що турбуються про свою безпеку", — повідомили в Єлисейському палаці.