Переживает за безопасность Евросоюза: Макрон проведет переговоры с Путиным и Зеленским

Телефонный разговор состоится в ближайшее время

Переговоры пройдут из-за обострения ситуации в Украине/Коллаж: "Сегодня"

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшее время проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, он пообщается с лидером России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Елисейский дворец.

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"Президент Республики, который в ближайшие дни проведет переговоры с президентом Путиным и президентом Зеленским, по-прежнему полон решимости использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе, а также для проявления солидарности и готовности поддержать государства Евросоюза, беспокоящихся о своей безопасности", — сообщили в Елисейском дворце.

Угроза полномасштабной войны с Россией

В последнее время все чаще стали звучать заявления о том, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент. Такое мнение основывается на том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более чем 100-тысячная армия. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск .

. В расследовательской группе Conflict Intelligence Team отмечали, что из двух бригад Восточного военного округа РФ на западное направление перебрасываются "Искандеры" (ракетный комплекс; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км – Ред.). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются в Украину.

(ракетный комплекс; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км – Ред.). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются в Украину. Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

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