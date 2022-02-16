Партії Медведчука та Мураєва зростають: нові рейтинги перед загрозою вторгнення Росії

Якби вибори пройшли зараз, "ОПЗЖ" та "Наші" пройшли до парламенту

Сьогодні ці політики мають шанси знову обратися до Верховної Ради / Колаж "Сьогодні"

На тлі наростаючого занепокоєння з приводу концентрації військ Росії на нашому кордоні зросли рейтинги партій, на адресу яких часто звучить звинувачення у їхньому проросійському курсі.

Такими є дані свіжого всеукраїнського рейтингу Київського міжнародного інституту соціології.

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Результати

Згідно з результатами опитування українців, проведеного 5-13 лютого, політсила "ОПЗЖ" має підтримку у 10,1%. Це на 3,3 відсотка більше, ніж у партії скандальних Віктора Медведчука, Іллі Киви та Вадима Рабиновича на початку грудня 2021 року (6,8%).

Партія Євгена Мураєва "Наші" має зараз підтримку, якої достатньо для проходу до Верховної Ради – 6,2% проти 4,2%, які були на кінець минулого року.

Лідери рейтингу

У лідерах рейтингу партія Петра Порошенка "Європейська солідарність", яку готові зараз підтримати на виборах 15,5% серед усіх респондентів та 22,9% серед тих, хто має намір голосувати. На другому місці провладна "Слуга народу", за яку проголосували б 11,1% серед усіх респондентів та 16,4% серед тих, хто визначився з вибором.

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"Різниця між партіями – на рівні похибки. Проте формально "ЄС" знаходиться на першому місці, "Слуга народу" – на другому місці ", – зазначають упорядники рейтингу.

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