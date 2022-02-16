Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Рінат Ахметов у Маріуполі Рінат Ахметов у Маріуполі Перша медаль на Олімпіаді Перша медаль на Олімпіаді 🎤 Alina Pash відмовилася від Євробачення
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Події

Партії Медведчука та Мураєва зростають: нові рейтинги перед загрозою вторгнення Росії

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 лютого, 19:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Якби вибори пройшли зараз, "ОПЗЖ" та "Наші" пройшли до парламенту
Сьогодні ці політики мають шанси знову обратися до Верховної Ради / Колаж "Сьогодні"
Сьогодні ці політики мають шанси знову обратися до Верховної Ради / Колаж "Сьогодні"

На тлі наростаючого занепокоєння з приводу концентрації військ Росії на нашому кордоні зросли рейтинги партій, на адресу яких часто звучить звинувачення у їхньому проросійському курсі.

Такими є дані свіжого всеукраїнського рейтингу Київського міжнародного інституту соціології.

Реклама

Результати

Згідно з результатами опитування українців, проведеного 5-13 лютого, політсила "ОПЗЖ" має підтримку у 10,1%. Це на 3,3 відсотка більше, ніж у партії скандальних Віктора Медведчука, Іллі Киви та Вадима Рабиновича на початку грудня 2021 року (6,8%).

Партія Євгена Мураєва "Наші" має зараз підтримку, якої достатньо для проходу до Верховної Ради – 6,2% проти 4,2%, які були на кінець минулого року.

Лідери рейтингу

У лідерах рейтингу партія Петра Порошенка "Європейська солідарність", яку готові зараз підтримати на виборах 15,5% серед усіх респондентів та 22,9% серед тих, хто має намір голосувати. На другому місці провладна "Слуга народу", за яку проголосували б 11,1% серед усіх респондентів та 16,4% серед тих, хто визначився з вибором.

Реклама

"Різниця між партіями – на рівні похибки. Проте формально "ЄС" знаходиться на першому місці, "Слуга народу" – на другому місці ", – зазначають упорядники рейтингу.

З життя політиків

  • Нещодавно президент України Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО проти телеканалу "Наш". З цього приводу екс-депутат Верховної Ради Євген Мураєв емоційно звернувся до президента.
  • Секретар РНБО Олексій Данилов розповів 11 лютого, що проти телеканалу "Наш" вводяться санкції на підставі "відповідних документів за поданням СБУ".
  • Зараз Медведчук перебуває під домашнім арештом, оскільки з початку жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру – йому звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій (т.зв. "Л/ДНР").
  • Нещодавно стало відомо, що правоохоронці почали документувати діяльність Віктора Медведчука, підозрюваного у держзраді, у так званій "вугільній справі" ще шість років тому.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько Шоу маріонеток. Як Росія торгує визнанням "ЛДНР" і чи потрібний Путіну Донбас Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Перший документ за два роки, прямі переговори та рішення покінчити з Мінськом – підсумки "нормандської зустрічі" у Парижі Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Крутий розворот або прийом ворога: як варто сприймати слова Пристайка про відмову від НАТО Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування КМІС, 5 - 13 лютого 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,1%
2
Порошенко Порошенко
21,8%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
8,3%
5
Разумков Разумков
7,2%
6
Мураєв Мураєв
6,5%
7
Смешко Смешко
6,1%
Опитування КМІC, 5 - 13 лютого 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
22,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,5%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,1%
5
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,2%
6
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
5,8%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
5,1%
Doodle Сьогодні
16 лютого. Френсіс Гальтон. Рівно 200 років тому цього дня народився англійський антрополог, психолог, соціолог, метеоролог, винахідник, який прославився новаторськими дослідженнями інтелекту
Історія дня - за хвилину
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.24

Російський рубль (₽)

0.375

Євро (€)

32.03

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

223 883

захворіло за тиждень в Україні

-10%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти