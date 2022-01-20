Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком ⚡ Обстріляли офіс Гордона 😷 Новий спалах COVID-19 🔔 Загроза війни з Росією
СЬОГОДНІ Влада Події

Незначне вторгнення до України? Зеленський відреагував на слова Байдена

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 січня, 17:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент нагадав Байдену, що будь-яка агресія – це агресія.
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У цивілізованому світі немає незначних жертв і незначних агресій. Так прокоментував президент України Володимир Зеленський у Twitter слова президента США Джо Байдена.

Байден на пресконференції за підсумками свого першого року правління на посаді заявляв, що РФ дорого заплатить за повномасштабне вторгнення, при цьому припустивши, що "незначне вторгнення" може коштувати менше.

Реклама

"Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває і незначних жертв, і маленького горя від втрат близьких. Кажу це як Президент великої держави", – написав Зеленський.

Окрім того, слова Байдена прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він вважає, що країни Заходу не повинні повторювати своїх помилок 2014 року, коли Росії дозволили окупувати Крим та частину Донбасу.

У Байдена пояснили заяву щодо України

Президент США Джо Байден на пресконференції 19 січня заявив, що якщо станеться "незначне вторгнення" Росії до України, країни Заходу можуть мати розбіжності щодо відповіді на дії Кремля.

Реклама

"Одна справа, якщо це буде незначне вторгнення і, зрештою, нам доведеться сперечатися, що робити, а чого не робити. Якщо ж російські сили перетинають кордон, вбивають українських бійців і таке інше, я думаю, це все змінює", – зазначив. Байден.

Згодом прессекретар Держдепу США Джен Псакі пояснила, як слід трактувати слова Байдена

Про що ще говорив Байден

Байден закликав Росію пам'ятати про близькість повномасштабної ядерної війни у разі загострення відносин із Заходом. Він додав, що треба бути вкрай обережним у подальших діях у зв'язку з тим, що незрозуміло, що Росія може чи не може вжити.

Візит ЦРУ, сенаторів та Блінкена

18 січня джерела CNN повідомили, що 12 січня голова ЦРУ Вільям Бернс відвідав столицю України, де зустрівся з колегами з розвідки та президентом України Володимиром Зеленським Крім того, 16-18 січня в Україні перебували американські сенатори.

Реклама

19 січня за дорученням Байдена до України прилетів Ентоні Блінкен, який провів переговори з президентом України та міністром закордонних справ. Блінкен розповів, що для його візиту до України було три причини.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько "Росія опиниться в ізоляції". Байден відправив чіткі меседжі Путіну зі своєї пресконференції і на що тепер чекати Україні Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Порошенко завдає "удар у відповідь": що означає новина про арешт "Прямого" та "5 каналу" Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко "Золотий вік": чим 44-річний Володимир Зеленський відрізняється від своїх ровесників, простих українців Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
20 січня. Джеймс Дьюар. Шотландський учений, який 129 років тому створив прообраз термоса - колбу з двома стінками та вакуумом між ними (для зберігання зріджених газів)...
На зустріч із героєм!
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.4

Російський рубль (₽)

0.3732

Євро (€)

32.19

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

72 348

захворіло за тиждень в Україні

+92%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти