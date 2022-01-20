Незначительное вторжение в Украину? Зеленский отреагировал на слова Байдена

Президент напомнил Байдену, что любая агрессия – это агрессия

Президент Украины Владимир Зеленский слева и глава США Джо Байден слева / Фото: Коллаж: Сегодня

В цивилизованном мире не бывает незначительных жертв и незначительных агрессий. Так прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter слова президента США Джо Байдена.

Байден на пресс-конференции по итогам своего первого года правления на посту заявлял, что РФ дорого заплатит за полномасштабное вторжение, при этом предположив, что "незначительное вторжение" может стоить меньше.

Реклама

"Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв, и маленького горя от потери близких. Говорю это как Президент великой державы", – написал Зеленский.

Кроме того, слова Байдена прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он считает, что страны Запада не должны повторять свои ошибки 2014 года, когда России позволили оккупировать Крым и часть Донбасса.

У Байдена объяснили заявление по Украине

Президент США Джо Байден на пресс-конференции 19 января заявил, что если произойдет "незначительное вторжение" России в Украину, у стран Запада могут возникнуть разногласия по поводу ответа на действия Кремля.

Реклама

"Одно дело, если это будет незначительное вторжение и, в итоге, нам придется спорить, что делать, а чего не делать. Если же российские силы пересекают границу, убивают украинских бойцов и так далее, я думаю, это все меняет", – отметил Байден.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Джен Псаки объяснила, как следует трактовать слова Байдена.

О чем еще говорил Байден

Байден призвал Россию помнить о близости полномасштабной ядерной войны в случае обострения отношений с Западом. Он добавил, что нужно быть крайне осторожным в дальнейших действиях в связи с тем, что непонятно, что Россия может или не может предпринять.

Визит ЦРУ, сенаторов и Блинкена

18 января источники CNN сообщили, что 12 января глава ЦРУ Уильям Бернс посетил столицу Украины, где встретился с коллегами из разведки и президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, 16-18 января в Украине находились американские сенаторы.

Реклама

19 января по поручения Байдена в Украину прилетел Энтони Блинкен, который провел переговоры с президентом Украины и министром иностранных дел. Блинкен рассказал, что для его визита в Украину было три причины.