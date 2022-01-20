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Незначительное вторжение в Украину? Зеленский отреагировал на слова Байдена

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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20 января, 17:53
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Президент напомнил Байдену, что любая агрессия – это агрессия
Президент Украины Владимир Зеленский слева и глава США Джо Байден слева
Президент Украины Владимир Зеленский слева и глава США Джо Байден слева / Фото: Коллаж: Сегодня

В цивилизованном мире не бывает незначительных жертв и незначительных агрессий. Так прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter слова президента США Джо Байдена.

Байден на пресс-конференции по итогам своего первого года правления на посту заявлял, что РФ дорого заплатит за полномасштабное вторжение, при этом предположив, что "незначительное вторжение" может стоить меньше.

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"Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв, и маленького горя от потери близких. Говорю это как Президент великой державы", – написал Зеленский.

Кроме того, слова Байдена прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он считает, что страны Запада не должны повторять свои ошибки 2014 года, когда России позволили оккупировать Крым и часть Донбасса.

У Байдена объяснили заявление по Украине

Президент США Джо Байден на пресс-конференции 19 января заявил, что если произойдет "незначительное вторжение" России в Украину, у стран Запада могут возникнуть разногласия по поводу ответа на действия Кремля.

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"Одно дело, если это будет незначительное вторжение и, в итоге, нам придется спорить, что делать, а чего не делать. Если же российские силы пересекают границу, убивают украинских бойцов и так далее, я думаю, это все меняет", – отметил Байден.

Впоследствии пресс-секретарь Госдепа США Джен Псаки объяснила, как следует трактовать слова Байдена.

О чем еще говорил Байден

Байден призвал Россию помнить о близости полномасштабной ядерной войны в случае обострения отношений с Западом. Он добавил, что нужно быть крайне осторожным в дальнейших действиях в связи с тем, что непонятно, что Россия может или не может предпринять.

Визит ЦРУ, сенаторов и Блинкена

18 января источники CNN сообщили, что 12 января глава ЦРУ Уильям Бернс посетил столицу Украины, где встретился с коллегами из разведки и президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, 16-18 января в Украине находились американские сенаторы.

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19 января по поручения Байдена в Украину прилетел Энтони Блинкен, который провел переговоры с президентом Украины и министром иностранных дел. Блинкен рассказал, что для его визита в Украину было три причины.

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