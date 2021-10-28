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США може припинити роботу посольства в Москві через Путіна

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
28 жовтня, 16:40
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Посольство США в РФ зведе роботу до мінімуму, якщо не буде збільшено кількість дипвіз
Будівля посольства США у Москві. Фото: РІА Новини
Будівля посольства США у Москві. Фото: РІА Новини

Посольство США у Росії може бути змушене звести свою роботу до виконання лише технічних функцій. Це пов'язано з тим, що Росія внесла обмеження щодо дипмісій.

Про це на брифінгу в середу, 28 жовтня, заявив офіційний представник Держдепартаменту, передає DW.

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За словами чиновника, слова якого наводять агентство Reuters та AFP, штат американського посольства в Москві скоротився з 1200 осіб на початку 2017 року до 120 зараз. У дипмісії не вистачає співробітників для виконання базових завдань, таких як відкриття та закриття воріт, забезпечення безпеки телефонних дзвінків або керування ліфтами.

"Ми зіткнемося з ситуацією, не наступного місяця, але колись наступного року, коли нам буде просто складно займатися чимось, крім нагляду за будівлею посольства", – сказав він.

Що відомо

  • Скорочення штату дипломатичної місії США в Москві пов'язане з указом президента РФ Володимира Путіна від 23 квітня, який забороняє зокрема наймати росіян і громадян третіх країн дипмісіям "недружніх" держав, до яких пізніше були віднесені США та Чехія.
  • У зв'язку з цією забороною посольство США оголосило, що практично перестане надавати консульські послуги, зокрема припинить видавати неімміграційні візи для недипломатів.
  • У 2017 році Путін розпорядився, щоб американські дипломатичні місії в Росії скоротили кількість своїх співробітників на 755 осіб – у відповідь на санкції, введені через втручання Кремля в президентські вибори в США 2016 року.

Раніше ми повідомляли, що у Росії залишилися без віз у США. Держдепартамент відніс громадян росіян до категорії Homeless Nationalities (бездомні національності).

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Також нагадаємо, в Україні знову заговорили про візовий режим із Росією – є позиція Києва.

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