"Бездомна національність". У Росії залишилися без віз у США

Держдепартамент Сполучених Штатів відніс громадян Росії, які бажають отримати американську візу, до категорії "Homeless Nationalities" ("бездомні національності").
Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті Держдепу США.
Крім росіян, у списку – громадяни Куби, Еритреї, Ірану, Лівії, Сомалі, Південного Судану, Сирії, Венесуели і Ємену.
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У другій колонці списку вказані найближчі міста, де представники "бездомних національностей" можуть отримати візу. Росіянам пропонується отримувати візи у Варшаві.
Громадяни Росії, які проживають в інших країнах, можуть звертатися в консульства США в країні перебування.
Як формується список
У список "Homeless Nationalities" зазвичай входять заявники з країн, в яких "Сполучені Штати не мають консульського представництва або в яких політична ситуація чи ситуація в галузі безпеки є досить нестабільною або невизначерою, щоб обмежений консульський персонал не був уповноважений обробляти заяви" на візи, йдеться на сайті Держдепу.
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