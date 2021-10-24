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"Бездомна національність". У Росії залишилися без віз у США

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
24 жовтня, 12:38
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Росіяни не зможуть отримати американську візу на території Російської Федерації
Держдеп США вніс росіян в список «бездомних національностей». Фото: колаж "Сьогодні"
Держдеп США вніс росіян в список «бездомних національностей». Фото: колаж "Сьогодні"

Держдепартамент Сполучених Штатів відніс громадян Росії, які бажають отримати американську візу, до категорії "Homeless Nationalities" ("бездомні національності").

Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті Держдепу США.

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Крім росіян, у списку – громадяни Куби, Еритреї, Ірану, Лівії, Сомалі, Південного Судану, Сирії, Венесуели і Ємену.

У другій колонці списку вказані найближчі міста, де представники "бездомних національностей" можуть отримати візу. Росіянам пропонується отримувати візи у Варшаві.

Громадяни Росії, які проживають в інших країнах, можуть звертатися в консульства США в країні перебування.

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Як формується список

У список "Homeless Nationalities" зазвичай входять заявники з країн, в яких "Сполучені Штати не мають консульського представництва або в яких політична ситуація чи ситуація в галузі безпеки є досить нестабільною або невизначерою, щоб обмежений консульський персонал не був уповноважений обробляти заяви" на візи, йдеться на сайті Держдепу.

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