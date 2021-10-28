США может прекратить работу посольства в Москве из-за Путина

Посольство США в РФ сведет работу к минимуму, если не будет увеличено число дипвиз

Здание посольства США в Москве. Фото: РИА Новости

Посольство США в России может быть вынуждено свести свою работу к выполнению лишь технических функций. Это связано с тем, что Россия внесла ограничения в отношении дипмиссий.

Об этом на брифинге в среду, 28 октября, заявил официальный представитель Госдепартамента, передает DW.

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По словам чиновника, слова которого приводят агентство Reuters и AFP, штат американского посольства в Москве сократился с 1200 человек в начале 2017 года до 120 в настоящий момент. В дипмиссии не хватает сотрудников для выполнения базовых задач, таких как открытие и закрытие ворот, обеспечение безопасности телефонных звонков или управление лифтами.

"Мы столкнемся с ситуацией, не в следующем месяце, но когда-нибудь в следующем году, когда нам будет просто сложно заниматься чем-то помимо присмотра за зданием посольства", – сказал он.

Что известно

Сокращение штата дипломатической миссии США в Москве связано с указом президента РФ Владимира Путина от 23 апреля, запрещающим, в частности, нанимать россиян и граждан третьих стран дипмиссиям "недружественных" государств, к которым позднее были отнесены США и Чехия.

В связи с этим запретом посольство США объявило, что практически перестанет оказывать консульские услуги, в частности, прекратит выдавать неиммиграционные визы для недипломатов.

В 2017 году Путин распорядился, чтобы американские дипломатические миссии в России сократили количество своих сотрудниковна 755 человек – в ответ на санкции, введенные из-за вмешательства Кремля в президентские выборы в США 2016 года.

Ранее мы сообщали, что в России остались без виз в США. Госдепартамент отнес граждан россиян к категории "Homeless Nationalities" ("бездомные национальности").

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Также напомним, в Украине снова заговорили о визовом режиме с Россией – есть позиция Киева.