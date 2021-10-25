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В Україні знову заговорили про візовий режим з Росією – є позиція Києва

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
25 жовтня, 11:30
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За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, треба розуміти, що після цих дій Україна матиме
Фото: колаж "Cьогодні"
Фото: колаж "Cьогодні"

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов озвучив позицію щодо введення візового режиму між Україною і Росією. За його словами, ми і так розуміємо, хто до нас їде.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Вводити чи не вводити якісь візові режими? Треба розуміти, що після цих дій ми будемо мати. Ми і так розуміємо, хто до нас їде, кого ми не пускаємо. Хочу сказати, ця інформація досить специфічна, насправді наші прикордонники колосальну кількість людей з тих чи інших причин не пропускають на нашу територію", – сказав Данилов.

В'їзд в Україну з Росії

Розмови про введення візового режиму для громадян Росії виникли відразу після окупації Криму та розв'язання РФ війни на Донбасі. Зокрема, у 2014 році з такою пропозицією виступив тодішній секретар РНБО Андрій Парубій. Також ввести візовий режим з Росією в різний час пропонували народні депутати.

У січні 2015 року уряд схвалив перехід на закордонні паспорти для громадян РФ при перетині кордону з Україною. Такий порядок почав діяти з 1 березня 2015 року. Поїхати за загальногромадянським паспортом не вийде. Власникам закордонних паспортів старого зразка (на 5 років) на кордоні доведеться здати біометричні дані (відбитки пальців).

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