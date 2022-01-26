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НАТО не буде в Україні: Столтенберг вирішив

Павло Заяць Павло Заяць
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26 січня, 00:06
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В Альянсі заявили, що не відправлятимуть свої війська в Україну
/ Фото: НАТО

НАТО не розміщуватиме свої війська в Україні.

Таку заяву зробив 25 січня генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, якого цитує телеграм-канал "Раніше за всіх. Ну майже".

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Столтенберг також прокоментував вимоги Росії до Заходу щодо гарантій безпеки. За його словами, НАТО надішле письмову відповідь на пропозиції Росії з безпеки цього тижня, паралельно зі США.

Росія загрожує НАТО "серйозними наслідками" через Україну

Росія вимагає відмовитись від розширення НАТО і в жодному разі не приймати в Альянс Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії.

10 січня відбулися переговори між США та РФ, на яких обговорювали вимоги Москви. Після цього 12 та 13 січня аналогічні переговори відбулися з представниками НАТО та ОБСЄ.

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО. За його словами, це становить небезпеку для Москви.

Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин.

МЗС РФ опублікувало заяву за підсумками переговорів міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена, в якій Росія попередила США та НАТО про "серйозні наслідки" у разі "масштабного розгортання сил та засобів" в Україні.

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