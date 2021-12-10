Чи нападе Путін на Україну – "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять головне питання останніх тижнів – чи чекати на повномасштабний напад Росії на Україну.
Також у програмі обговорять такі теми:
Далі по темі
- про що домовилися Байден та Путін;
- чому Байден зателефонував Зеленському тільки через дві доби після розмови з Путіним;
- ватажкам бойовиків видали партквитки "Єдиної Росії" – що це означає;
- "кроти" в Офісі президента. Який резонанс викликала розповідь українських розвідників у справі "вагнерівців".
Гостями студії будуть:
- президент України (2014–2019), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко;
- міністр закордонних справ України (2007); прем'єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк;
- співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко;
- народний депутат від "Голосу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін;
- міністр оборони України (2014–2019), командувач Національної гвардії України (2014) Степан Полторак;
- міністр закордонних справ України (2014 – серпень 2019) Павло Клімкін;
- надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010–2011), представник України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (2019) Роман Безсмертний;
- волонтер, громадський діяч Сергій Притула;
- кореспондент журналу TIME Саймон Шустер;
- командувач Об'єднаного штабу Збройних сил Грузії (2006–2008) Заза Гогава;
- старший співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд;
- російський політик та правозахисник Лев Шлосберг.