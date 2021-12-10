Нападет ли Путин на Украину – "Свобода слова Савика Шустера"

Также политики и эксперты оценят переговоры Байдена с Путиным и Зеленским

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят главный вопрос последних недель – ждать ли полномасштабного нападения России на Украину.

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Также в программе обсудят такие темы:

о чем договорились Байден и Путин;

почему Байден позвонил Зеленскому только через двое суток после разговора с Путиным;

главарям боевиков выдали партбилеты "Единой России" – что это значит;

"кроты" в Офисе президента. Какой резонанс вызвал рассказ украинских разведчиков по делу "вагнеровцев".

Гостями студии будут: