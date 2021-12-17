Над Україною нависла нова загроза позбавлення безвізу – у чому причина

Ситуація з телеканалом "Рада" може не сподобатися Брюсселю

Нова концепція телеканалу "Рада" порушує зобов'язання перед ЄС / Колаж "Сегодня"

Вкотре над Україною нависла загроза позбавлення безвізового режиму з ЄС. Причиною для цього, нібито, може стати реформування телеканалу "Рада" та ситуація з телеканалом "Дім".

Про це повідомила колишній народний депутат, радник Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ольга Червакова на своїй сторінці у Фейсбуці .

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Загроза

"І це – не апокаліптичний алярм, а прогноз, заснований на тому, як ми виконуємо наші зобов'язання перед Радою Європи. Згідно них, в Україні не може бути державних телеканалів. Жодних, ніяких, крапка", – написала Ольга Червакова.

За словами колишнього нардепа, саме тому у 2015 році державний телеканал "УТ-1" та ще майже 30 державних телерадіоканалів перетворили на Суспільний мовник, зобов'язавши інші органи державної влади вийти з засновників телерадіоорганізацій. Тоді ж набули чинності зміни до закону "Про телебачення і радіомовлення", згідно яких "в Україні забороняється засновувати та брати участь в телерадіоорганізаціях або провайдерах програмної послуги органам державної влади та органам місцевого самоврядування"

" Дія цієї норми не поширилася на телеканал РАДА, бо він був фактично телеб'юлетенем, який не виробляв власного контенту, а лише транслював засідання парламениу, його комітетів, робочих груп та брифінгів нардепів, до яких всі мали рівний доступ. І раптом – #бабах – цей телеканал переформатовується під висвітлення діяльності всієї влади, включаючи Кабмін і Офіс Президента. Експерти і нардепи коментують, що це – "піар влади за державні гроші", – написала Червакова.

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Саме тому, на думку радника Комітету ВР з питань свободи слова, це є прямим порушенням принципів європейської демократії, згідно з якими уряд не має права вести пропаганду для власного народу.

Ситуація з "Радою"