Канал "Рада" посипався: відсторонено ведучого Петрова, за ним йде журналіст Іванов

Парламентський телеканал тріщить від скандалів за останні пару днів – тепер нові проблеми

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявив про усунення політтехнолога Володимира Петрова від прямих ефірів телеканалу "Рада". Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Сергій Іванов.

"Щойно депутат Шуфрич заявив з трибуни ВР, Володимир Петров відсторонений від прямих ефірів телеканалу Рада", – написав він.

Журналіст зазначив, що якщо це правда і шантаж депутатів переміг здоровий глузд, то й він припинить співпрацю з каналом.

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Скандали

Днями на телеканалі "Рада" ведучий Володимир Петров після сюжету про татуювання свині вимовив фразу "а зараз про справжнє свинство" та став говорити про політику ексканцлера Німеччини Ангели Меркель. Пізніше він вибачився за свої слова.

Також політтехнолог був підозрюваним в організації секс-скандалу про нібито домагання з боку поліцейського Олександра Варченка. Дружина Варченка на той момент була першим заступником голови ДБР. Скандал пов'язували з тиском на керівництво бюро.

Ситуація з оновленим телеканалом "Рада"

Запуск оновленого парламентського телеканалу "Рада", на переформатування якого з бюджету виділили 320 мільйонів гривень, викликав обурення народних депутатів. Своє невдоволення розтратою державних грошей на новий формат каналу висловили не лише представники опозиційних політсил, а й депутати пропрезидентської фракції "Слуга народу".

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16 грудня Петро Порошенко увірвався в ефір телеканалу і поскандалив з ведучими телеканалу "Рада", студія якого розташована у кулуарах парламенту. Він увірвався в прямий ефір зі звинуваченнями, що канал перезапущено на користь Банкової. Гостем телеканалу на той момент був голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

17 грудня Народний депутат від "ЄС" Артур Герасимов також увірвався в ефір телеканалу "Рада", але журналісти оперативно відключили прямий ефір