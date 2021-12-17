"Свинський" скандал на каналі "Рада" – ведучий вибачився перед Меркель

Новий ведучий парламентського телеканалу "Рада" Володимир Петров вибачився перед колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель за те, що назвав її політику свинською. Про це він сказав сьогодні у прямому ефірі каналу.
Він пообіцяв, що надалі буде обережнішим у висловлюваннях.
"Я дозволив собі неприємне і нетактовне висловлювання стосовно колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель. Мені шкода, що трапилася така ситуація. Того дня і на той момент я був дуже роздратований інформацією, яку отримав із ЗМІ. Я не розібрався в ситуації до кінця і з мого боку було нетактовно називати поведінку жінки тим словом, яке озвучив. Я вибачаюсь перед пані Меркель", – сказав Петров.
У чому суть скандалу
Днями на телеканалі "Рада" ведучий Володимир Петров після сюжету про татуювання свині сказав фразу "а зараз про справжнє свинство" і почав говорити про політику ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель.
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Петров і раніше "відрізнявся"
Політтехнолог Володимир Петров був підозрюваним в організації секс-скандалу про нібито домагання з боку поліцейського Олександра Варченка. Дружина Варченка Ольга на той момент працювала першим заступником голови Державного бюро розслідувань. Скандал пов'язували із тиском на керівництво ДБР.
Що відбувається з каналом "Рада"
Парламентський телеканал "Рада" отримав із держбюджету 320 мільйонів гривень для зміни формату. Тепер, крім трансляції однотипних пленарних засідань, в ефірі будуть гострі політичні токшоу та аналітичні програми з відомими ведучими. Нову студію облаштували просто в кулуарах парламенту. Але ще до запуску канал відчув на собі хвилю хейту. Читайте про це докладніше у статті "Сьогодні".
А нещодавно на телеканалі "Україна" вийшло спецрозслідування про те, як команда президента Володимира Зеленського намагається побудувати за бюджетні кошти медіахолдинг, який матиме лояльну до Банкової інформаційну політику. Є тут зв'язок і з каналом "Рада".