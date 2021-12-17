"Свинський" скандал на каналі "Рада" – ведучий вибачився перед Меркель

Володимир Петров каже, що був дуже роздратований, тому образив колишню канцлерку

Петров вибачився перед Меркель. Колаж "Сьогодні"

Новий ведучий парламентського телеканалу "Рада" Володимир Петров вибачився перед колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель за те, що назвав її політику свинською. Про це він сказав сьогодні у прямому ефірі каналу.

Він пообіцяв, що надалі буде обережнішим у висловлюваннях.

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"Я дозволив собі неприємне і нетактовне висловлювання стосовно колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель. Мені шкода, що трапилася така ситуація. Того дня і на той момент я був дуже роздратований інформацією, яку отримав із ЗМІ. Я не розібрався в ситуації до кінця і з мого боку було нетактовно називати поведінку жінки тим словом, яке озвучив. Я вибачаюсь перед пані Меркель", – сказав Петров.

У чому суть скандалу

Днями на телеканалі "Рада" ведучий Володимир Петров після сюжету про татуювання свині сказав фразу "а зараз про справжнє свинство" і почав говорити про політику ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Петров і раніше "відрізнявся"

Політтехнолог Володимир Петров був підозрюваним в організації секс-скандалу про нібито домагання з боку поліцейського Олександра Варченка. Дружина Варченка Ольга на той момент працювала першим заступником голови Державного бюро розслідувань. Скандал пов'язували із тиском на керівництво ДБР.

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Що відбувається з каналом "Рада"

Парламентський телеканал "Рада" отримав із держбюджету 320 мільйонів гривень для зміни формату. Тепер, крім трансляції однотипних пленарних засідань, в ефірі будуть гострі політичні токшоу та аналітичні програми з відомими ведучими. Нову студію облаштували просто в кулуарах парламенту. Але ще до запуску канал відчув на собі хвилю хейту. Читайте про це докладніше у статті "Сьогодні".

А нещодавно на телеканалі "Україна" вийшло спецрозслідування про те, як команда президента Володимира Зеленського намагається побудувати за бюджетні кошти медіахолдинг, який матиме лояльну до Банкової інформаційну політику. Є тут зв'язок і з каналом "Рада".