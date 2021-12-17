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"Свинский" скандал на канале "Рада" – ведущий извинился перед Меркель

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
17 декабря, 10:56
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Владимир Петров говорит, что был сильно раздражен, поэтому оскорбил бывшего канцлера
Петров извинился перед Меркель. Коллаж "Сегодня"
Петров извинился перед Меркель. Коллаж "Сегодня"

Новый ведущий парламентского телеканала "Рада" Владимир Петров принес извинения бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель за то, что назвал проводимую ею ее политику свинской. Об этом он сказал сегодня в прямом эфире канала.

Он пообещал, что впредь будет более осторожным в высказываниях.

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"Я позволил себе неприятное и нетактичное высказывание в отношении бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Мне жаль, что случилась такая ситуация. В тот день и на тот момент я был очень раздражен информацией, которую получил из СМИ. Я не разобрался в ситуации до конца и с моей стороны было нетактично называть поведение женщины тем словом, которое я озвучил. Я приношу извинения госпоже Меркель", – сказал Петров.

В чем суть скандала

На днях на телеканале "Рада" ведущий Владимир Петров после сюжета о татуировке свиньи произнес фразу "а сейчас о настоящем свинстве" и стал говорить о политике экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.

Петров и ранее "отличался"

Политтехнолог Владимир Петров был подозреваемым в организации секс-скандала о якобы домогательствах со стороны полицейского Александра Варченко. Жена Варченко Ольга на тот момент работала первым заместителем главы Государственного бюро расследований. Скандал связывали с давлением на руководство ГБР.

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Что происходит с каналом "Рада"

Парламентский телеканал "Рада" получил из госбюджета 320 миллионов гривен для изменения формата. Теперь, кроме трансляции однотипных пленарных заседаний, в эфире будут острые политические ток-шоу и аналитические программы с известными ведущими. Новую студию обустроили прямо в кулуарах парламента. Но еще до запуска канал столкнулся с волной хейта. Читайте об этом подробнее в статье "Сегодня".

А недавно на телеканале "Украина" вышло спецрасследование о том, как команда президента Владимира Зеленского пытается построить за бюджетные средства медиахолдинг, у которого будет лояльная к Банковой информационная политика. Есть здесь связь и с каналом "Рада".

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