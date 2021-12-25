На польсько-білоруському кордоні стався штурм – подробиці

Поліція повернула нелегалів до Білорусі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 24 грудня, 69 мігрантів з Близького Сходу намагалися нелегально потрапити з Білорусі на територію Польщі. Про це в Твіттер повідомляє Прикордонна служба РП.

"Минулої доби, 24 грудня, польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 69 людина. На відрізку, що охороняється прикордонним загоном у Черемсі, 10 іноземців намагалися потрапити до Польщі", – йдеться у повідомленні.

За повідомленням поліції, усі нелегали повернулися на територію Білорусі.

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Minionej doby tj.24.12 granicpróbowao nielegalnie przekroczy 69 osób.

Na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Czeremsze grupa 10 cizoziemców próbowaa przedosta si terytorium Polski. Osoby wycofay si w gb Biaorusi. #NaStray #suba #wita2021 pic.twitter.com/wL7zqys3f1 - Stra Graniczna (@Straz_Graniczna) December 25, 2021

Передісторія міграційної кризи

Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців. Так, наприклад, 8 листопада велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею . Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що роблять це нібито через байдужість польської влади.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав умову, за якої він припинить міграційну кризу . За його словами, Євросоюз має визнати легітимність його влади та зняти санкції.

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Як виявилося, штурмом на білорусько-польському кордоні керував заступник голови Прикордонного комітету Білорусі генерал-майор Роман Подліньов.

21 грудня прес-секретар прикордонної служби Польщі Ганна Михальська розповіла про новий метод білоруських спецслужб, призначеному для допомоги мігрантам перетнути кордон ЄС .