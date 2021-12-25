Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу 🚷 Справа Порошенка Маско, хто ти? Маско, хто ти?
СЬОГОДНІ Влада Події

На польсько-білоруському кордоні стався штурм – подробиці

Наталія Магдик Наталія Магдик
25 грудня, 13:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Поліція повернула нелегалів до Білорусі
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 24 грудня, 69 мігрантів з Близького Сходу намагалися нелегально потрапити з Білорусі на територію Польщі. Про це в Твіттер повідомляє Прикордонна служба РП.

"Минулої доби, 24 грудня, польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 69 людина. На відрізку, що охороняється прикордонним загоном у Черемсі, 10 іноземців намагалися потрапити до Польщі", – йдеться у повідомленні.

За повідомленням поліції, усі нелегали повернулися на територію Білорусі.

Реклама

Передісторія міграційної кризи

Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців. Так, наприклад, 8 листопада велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею . Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що роблять це нібито через байдужість польської влади.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав умову, за якої він припинить міграційну кризу . За його словами, Євросоюз має визнати легітимність його влади та зняти санкції.

Реклама

Як виявилося, штурмом на білорусько-польському кордоні керував заступник голови Прикордонного комітету Білорусі генерал-майор Роман Подліньов.

21 грудня прес-секретар прикордонної служби Польщі Ганна Михальська розповіла про новий метод білоруських спецслужб, призначеному для допомоги мігрантам перетнути кордон ЄС .

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
19,2
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
14,1
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,5
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,8
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,5
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
6,0
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,7
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,2
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,5
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,6
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.27

Російський рубль (₽)

0.3709

Євро (€)

30.85

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

37 765

захворіло за тиждень в Україні

-26%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти