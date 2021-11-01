"Ми готові рухатися далі": Київ розкрив плани щодо переговорів з Москвою

Україна готова до "нормандського формату" без передумов

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У відповідь на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова про провокації Києва на Донбасі, наше Міністерство закордонних справ закликало Москву нарешті припинити мислити категоріями війни та виконати домовленості саміту лідерів "нормандського формату".

Про це сказано у заяві спікера МЗС України Олега Ніколенка, яку було передано сайту "Сьогодні".

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Заява

"Наша держава постійно пропонує кроки задля зрушення з місця мирного врегулювання. А Російська Федерація ігнорує їх під різними приводами. Закликаємо РФ нарешті припинити мислити категоріями війни. Очікуємо на добросовісне виконання нею домовленостей саміту лідерів "нормандського формату", досягнутих в Парижі в грудні 2019 року. Мова про відведення сил і засобів від лінії розмежування, дотримання режиму припинення вогню, розблокування роботи КПВВ, гарантування безпечного і надійного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всій території України, зокрема й на тимчасово окупованій території, та виконання інших положень підсумкового документа. ", – сказав Ніколенко.

Представник зовнішньополітичного відомства зазначив, що Україна готова до подальшої зустрічі у "нормандському форматі" без передумов, щоб рухатися далі. Сподіваємося, що на таку зустріч погодиться і Росія.

"Водночас українська сторона залишає за собою право відповіді на наступальні дії, обстріли, збройні провокації, як це передбачено додатковими заходами з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року", – резюмував Ніколенко.

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