"Мы готовы двигаться дальше": Киев раскрыл планы по переговорам с Москвой

Украина готова к "нормандскому формату" без предпосылок

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В ответ на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о провокациях Киева на Донбассе, наше Министерство иностранных дел призвало Москву наконец-то прекратить мыслить категориями войны и выполнить договоренности саммита лидеров "нормандского формата".

Об этом сказано в заявлении спикера МИДа Украины Олега Николенко, которое было передано сайту "Сегодня".

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"Наше государство постоянно предлагает шаги по сдвигу с места вопроса мирного урегулирования. А Российская Федерация игнорирует их под разными предлогами. Призываем РФ наконец-то прекратить мыслить категориями войны. Ожидаем добросовестного выполнения ею договоренностей саммита лидеров "нормандского формата", достигнутых в Париже в декабре 2019 года. Речь об отводе сил и средств от линии разграничения, соблюдении режима прекращения огня, разблокировании работы КПВВ, обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины, в том числе и на временно оккупированной территории, и выполнении других положений итогового документа", – сказал Николенко.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что Украина готова к дальнейшей встрече в "нормандском формате" без предпосылок, чтобы двигаться дальше. Надеемся, что на такую ​​встречу согласится и Россия.

"В то же время, украинская сторона оставляет за собой право ответа на наступательные действия, обстрелы, вооруженные провокации, как это предусмотрено дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", – резюмировал Николенко.

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Ситуация на Донбассе