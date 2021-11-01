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"Мы готовы двигаться дальше": Киев раскрыл планы по переговорам с Москвой

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
1 ноября, 17:42
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Украина готова к "нормандскому формату" без предпосылок
Успеет ли "четверка" собраться до ухода Меркель - остается вопросом / Коллаж "Сегодня"
Успеет ли "четверка" собраться до ухода Меркель - остается вопросом / Коллаж "Сегодня"

В ответ на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о провокациях Киева на Донбассе, наше Министерство иностранных дел призвало Москву наконец-то прекратить мыслить категориями войны и выполнить договоренности саммита лидеров "нормандского формата".

Об этом сказано в заявлении спикера МИДа Украины Олега Николенко, которое было передано сайту "Сегодня".

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Заявление

"Наше государство постоянно предлагает шаги по сдвигу с места вопроса мирного урегулирования. А Российская Федерация игнорирует их под разными предлогами. Призываем РФ наконец-то прекратить мыслить категориями войны. Ожидаем добросовестного выполнения ею договоренностей саммита лидеров "нормандского формата", достигнутых в Париже в декабре 2019 года. Речь об отводе сил и средств от линии разграничения, соблюдении режима прекращения огня, разблокировании работы КПВВ, обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины, в том числе и на временно оккупированной территории, и выполнении других положений итогового документа", – сказал Николенко.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что Украина готова к дальнейшей встрече в "нормандском формате" без предпосылок, чтобы двигаться дальше. Надеемся, что на такую ​​встречу согласится и Россия.

"В то же время, украинская сторона оставляет за собой право ответа на наступательные действия, обстрелы, вооруженные провокации, как это предусмотрено дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", – резюмировал Николенко.

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Ситуация на Донбассе

  • Россия продолжает высказывать свое недовольство по поводу применения Вооруженными силами Украины ударного дрона "Байрактар" (Bayraktar), закупленного у Турции.
  • 1 ноября Сергей Лавров заявил, что украинская власть пытается втянуть РФ в боевые действия на Донбассе. Также глава МИД РФ назвал "загадочной историей" применение "Байрактара".
  • 1 ноября стало известно, что Россия передала лидерам Франции, Германии и Украины предложения по проведению саммита "нормандской четверки" и ожидает от них реакции.

Донбасс
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