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"МВС провалилося": Кива озвучив причину затримання на дорозі (відео)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
1 листопада, 15:53
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Нардепа на Харківському шосе зупинив спецназ, ходили розмови про вручення підозри за держзраду
Кива влаштував "розбірки" з патрульними. Колаж "Сьогодні"
Кива влаштував "розбірки" з патрульними. Колаж "Сьогодні"

Правоохоронці вже відпустили народного депутата Іллю Киву, автомобіль якого зупинили у Києві посеред дороги. Підозра у держзраді йому так і не була вручена.

Відповідне відео він виклав у Telegram.

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На його запитання, чи є до нього як народного депутата претензії, правоохоронці відповіли негативно, але зазначили, що він нібито порушив правила дорожнього руху.

"Сьогодні співробітниками Нацполіції було зупинено мій автомобіль із претензією на те, що мій автомобіль та документи в ньому є незаконними. Було викликано слідчо-оперативну групу – проїзд моєї машини був заблокований. Приїхавши на місце, слідча група переконалася у законності всіх моїх документів і на сьогоднішній момент до мене як народного депутата жодних питань немає", - сказав Кива.

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Він заявив, що нібито на нього йде системний тиск, і його намагаються вивести з рівноваги.

"МВС провалилося. Я заявляю з повною відповідальністю за кожне сказане слово", – сказав нардеп і додав, що поліція поїхала і дала йому спокій без будь-яких претензій.

Колишній народний депутат Ігор Мосійчук написав у Telegram, що підозру Киві так і не було вручено.

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"Він заявляє про провокацію з боку МВС, а мої джерела повідомляють, що мав місце договірняк", – написав він.

Що за підозра для Киви?

  • Проти депутата Верховної Ради від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада" за фактом теплого привітання президента Росії Володимира Путіна з днем народження 7 жовтня. Нагадаємо, нардеп побажав Путіну Божого благословення.
  • А ось сам Кива заявив у відповідь, що наступного року вся Верховна Рада вітатиме Путіна та святкуватиме день інавгурації Лукашенка.

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