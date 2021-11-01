Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Влада Події

Киву затримали просто посеред траси (фото)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
1 листопада, 14:24
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Скандальний нардеп запевняє, що поліцейські зупинили його на дорозі, щоб заробити грошей

Народного депутата Іллю Киву затримали на дорозі – силовики зупинили автомобіль для вручення підозри. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

"Київ. Столичне шосе. За участі спецназу затримали Киву, депутата та академіка. Кажуть, вручають підозру", – йдеться у повідомленні.

Реклама
Поліція зупинила нардепа. Фото: dtp.kiev.ua

Сам Ілля Кива підтвердив PavlovskyNEWS інформацію про своє затримання, хоча стверджує, що жодної підозри в держзраді не отримував, а продовжує перебувати на місці затримання, щоб дочекатися адвоката.

Киву ловили для вручення підозри? Фото: PavlovskyNEWS

Нардеп пояснив, що його машину зупинили патрульні "за порушення, якого не було, щоб заробити грошей". За словами Киви, поліцейські не знали, що він перебуває в автомобілі.

Редакція "Сьогодні" намагалася зв'язатися з депутатом, але у Киви вимкнутий телефон.

Реклама

Підозра для Киви

  • Проти депутата Верховної Ради від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада" за фактом теплого привітання президента Росії Володимира Путіна з днем народження 7 жовтня. Нагадаємо, нардеп побажав Путіну Божого благословення.
  • А ось сам Кива заявив у відповідь, що наступного року вся Верховна Рада вітатиме Путіна та святкуватиме день інавгурації Лукашенка.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

1 листопада 1991. . Верховна Рада України ухвалила Декларацію прав національностей України...

Зануритись у той день
Опитування
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.28

Російський рубль (₽)

0.3719

Євро (€)

30.6

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,14
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновірус за тиждень

152 199

захворіло за тиждень в Україні

+9%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти