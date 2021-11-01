Киву задержали прямо посреди трассы

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Народного депутата Илью Киву задержали на дороге – силовики остановили его автомобиль для вручения подозрения. Об этом сообщает PavlovskyNEWS.
Новость дополняется…
Народного депутата Илью Киву задержали на дороге – силовики остановили его автомобиль для вручения подозрения. Об этом сообщает PavlovskyNEWS.
Новость дополняется…
1 ноября 1991. Верховная Рада Украины приняла Декларацию прав национальностей Украины...Погрузиться в тот день
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