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Меркель розповіла, чим точно не займатиметься після звільнення з посади канцлера ФРН

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
8 листопада, 08:41
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Глава німецького уряду очікує, що сумуватиме за роботою
Меркель розповіла, чим займеться після завершення роботи канцлером
Меркель розповіла, чим займеться після завершення роботи канцлером / Фото: AFP

Виконувач обов'язків канцлера Німеччини Ангела Меркель після завершення роботи на посаді не планує займатись політикою.

Про це вона заявила в інтерв'ю виданню DW.

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"У питанні про подальші плани: я не займатимуся політикою. Я не вирішуватиму політичних конфліктів, роблю і так це вже багато років: 16 років як федеральний канцлер, із задоволенням на рівні Європейського Союзу, на міжнародному рівні", – сказала вона.

За словами Меркель, зараз вона здійснює "прощальний тур", вирушаючи у міжнародні поїздки під час своїх останніх днів на посаді.

"З одного боку, я тішуся (що скоро завершу кар'єру — Ред.). Але обов'язково ще настане легке почуття туги, адже я завжди отримувала задоволення від своєї роботи, і досі із задоволенням нею займаюся. І, звичайно, мені потрібно залишатися уважною – до останнього дня на посаді", – заявила голова уряду Німеччини.

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Вона наголосила, що ще не знає, чим саме займатиметься після виходу на пенсію.

"А зараз ще не знаю, що робитиму далі. Спочатку відпочину і подивлюся, що спаде на думку", – заявила Меркель.

Нагадаємо, 26 жовтня Ангела Меркель офіційно склала повноваження канцлера ФРН і зараз обіймає посаду виконувача обов'язків голови німецького уряду.

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Меркель йде з політики

  • Влітку Ангела Меркель востаннє на посаді канцлера Німеччини відвідала з візитом США, Росію та Україну. Наприкінці вересня відбулися вибори до Бундестагу, на яких перемогли основні конкуренти партії Меркель Соціал-демократична партія Німеччини.
  • Але варто зазначити, що процес формування нового уряду та обрання нового канцлера може тривати не один місяць, тому з Меркель ще рано прощатися .
  • Тим часом все частіше почало обговорюватися питання, чи встигне Меркель потрапити на "нормандську зустріч" . Усі сторони нібито підтвердили зацікавленість у проведенні саміту ще до кінця цього року, але до справи наразі не дійшло.
  • 11 жовтня президент Володимир Зеленський зателефонував з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном, з якими обговорював Донбас та майбутні переговори.
  • У свою чергу президент РФ Володимир Путін також поговорив з Меркель та Макроном про "нормандську зустріч".

Також пропонуємо вам згадати стиль Ангели Меркель – жакети на трьох ґудзиках, незмінна коротка стрижка та жодних шпильок.

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