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Меркель рассказала, чем точно не будет заниматься после ухода с поста канцлера ФРГ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
8 ноября, 08:41
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Глава немецкого правительства ожидает, что будет тосковать по работе
Меркель рассказала, чем займется после завершения работы канцлером
Меркель рассказала, чем займется после завершения работы канцлером / Фото: AFP

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель после завершения работы в должности не планирует заниматься политикой.

Об этом она заявила в интервью изданию DW.

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"В вопросе о дальнейших планах: я не буду заниматься политикой. Я не стану решать политические конфликты, делаю и так это уже много лет: 16 лет как федеральный канцлер, с удовольствием на уровне Европейского Союза, на международном уровне", – сказала она.

По словам Меркель, сейчас она совершает "прощальный тур", отправляясь в международные поездки во время своих последних дней в должности.

"С одной стороны, я радуюсь (что скоро завершу карьеру — Ред.). Но обязательно еще наступит легкое чувство тоски, ведь я всегда получала удовольствие от своей работы, и до сих пор с удовольствием ею занимаюсь. И, конечно, мне нужно оставаться внимательной — до последнего дня в должности", — заявила глава правительства Германии.

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Она отметила, что еще не знает, чем именно будет заниматься после выхода на пенсию.

"А сейчас еще не знаю, что буду делать дальше. Сначала отдохну и посмотрю, что придет в голову", — заявила Меркель.

Напомним, 26 октября Ангела Меркель официально сложила полномочия канцлера ФРГ и сейчас занимает пост исполняющей обязанности главы немецкого правительства.

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Меркель уходит из политики

  • Летом Ангела Меркель в последний раз на посту канцлера Германии посетила с визитом США, Россию и Украину. В конце сентября прошли выборы в Бундестаг, на которых победили основные конкуренты партии Меркель Социал-демократическая партия Германии.
  • Но стоит отметить, что процесс формирования нового правительства и избрания нового канцлера может длиться не один месяц, поэтому с Меркель еще рано прощаться.
  • Тем временем все чаще стал обсуждаться вопрос, успеет ли Меркель попасть на "нормандскую встречу". Все стороны якобы подтвердили заинтересованность в проведении саммита еще до конца этого года, но до дела пока не дошло.
  • 11 октября президент Владимир Зеленский созвонился с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которыми обсуждал Донбасс и будущие переговоры.
  • В свою очередь президент РФ Владимир Путин тоже поговорил с Меркель и Макроном о "нормандской встрече".

Также предлагаем вам вспомнить стиль Ангелы Меркель – жакеты на трех пуговицах, неизменная короткая стрижка и никаких шпилек.

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