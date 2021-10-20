Мріяв про заводи-гіганти і повернення в космос. Нардеп Поляков перед смертю написав замітку

Народний депутат мріяв повернути Україні статус космічної держави, яка будувала ракети для всього світу

Антон Поляков помер 8 жовтня. Фото: t.me/monasteryua

Один з українських Telegram-каналів випустив колонку, яку нібито написав померлий народний депутат Антон Поляков. За твердженнями, текст не був опублікований за життя політика, бо про нього свого часу забули.

Відповідна заява з'явилася на каналі Бородата бабуся.

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Про що замітка Полякова?

Нардеп присвятив свою публікацію 30-річчю незалежності України, де нібито пише про втрачену спадщину країни – закриті підприємства і заводи.

"Згадали, як від космічної держави, яка будувала ракети для всього світу, скотилися до статусу держави-жебрака. Як наші всесвітньо відомі суднобудівні заводи перетворювалися в гори брухту".

У тексті пропонується відродити "вже наявні промислові гіганти".

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"Варто було б відродити "Південмаш" і повернути Україні статус космічної держави. Варто було б купувати корвети не у Британії та США, а врятувати Миколаївський суднобудівний і Чорноморський суднобудівний заводи. Варто було б не хвалитися на параді однією-єдиною "Мрією", а підтримати і повернути в стрій колись велике ДП "Антонов".

Також йдеться про те, що для Європи і світу українці нібито цікаві тільки як відносно дешева робоча сила, а повинні бути цікаві як виробники складної технологічної продукції.

"Незалежність – це про самостійність, а не про пусте декларування суверенітету".

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Що відомо про смерть Полякова