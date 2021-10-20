Мечтал о заводах-гигантах и возвращении в космос. Нардеп Поляков перед смертью написал заметку

Один из украинских Telegram-каналов выпустил колонку, которую якобы написал умерший народный депутат Антон Поляков. По утверждениям, текст не был опубликован при жизни политика, так как о нем в свое время забыли.
Соответствующее заявление появилось на канале Бородатая бабушка.
О чем заметка Полякова?
Нардеп посвятил свою публикацию 30-летию независимости Украины, где якобы пишет об утраченном наследии страны – закрытых предприятиях и заводах.
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"Вспомнили, как от космической державы, строившей ракеты для всего мира, скатились к статусу государства-попрошайки. Как наши всемирно известные судостроительные заводы превращались в горы металлолома".
В тексте предлагается возродить "уже существующие промышленные гиганты".
"Следовало бы возродить "Южмаш" и вернуть Украине статус космической державы. Следовало бы покупать корветы не у Британии и США, а спасти Николаевский судостроительный и Черноморский судостроительный заводы. Следовало бы не хвастаться на параде одной-единственной "Мрией", а поддержать и вернуть в строй некогда великое ГП "Антонов".
Также говорится о том, что для Европы и мира украинцы якобы интересны только в качестве относительно дешевой рабочей силы, а должны быть интересы в качестве производителя сложной технологической продукции.
"Независимость – это про самостоятельность, а не про пустое декларирование суверенитета".
Что известно о смерти Полякова
- Поляков умер 8 октября в Киеве. Он сел в такси, неожиданно ему стало плохо, и он скончался – не смогла откачать даже скорая.
- 13 октября в интернете появилось видео последних минут жизни народного депутата Полякова. Мужчину не удалось реанимировать.
- Стало известно, что перед смертью нардеп был в ресторане с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, который якобы и посадил Полякова в такси. Анна Скороход также уже дала показания.
- Позже стало известно, что в крови умершего депутата Антона Полякова найдены алкоголь и метадон.
- Эксперты отмечают, что Поляков не стал бы принимать метадон по доброй воле, а вот отравить его могли. Опиат, якобы обнаруженный в крови нардепа токсикологами, вызывает те же симптомы, которые наблюдались у Полякова перед смертью.
Мама народного депутата Антона Полякова, которого похоронили в Чернигове 12 октября, выразила слова благодарности всем, кто поддержал их семью.