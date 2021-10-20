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Мечтал о заводах-гигантах и возвращении в космос. Нардеп Поляков перед смертью написал заметку

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
20 октября, 11:58
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Народный депутат мечтал вернуть Украине статус космической державы, строившей ракеты для всего мира
Антон Поляков умер 8 октября. Фото: t.me/monasteryua
Антон Поляков умер 8 октября. Фото: t.me/monasteryua

Один из украинских Telegram-каналов выпустил колонку, которую якобы написал умерший народный депутат Антон Поляков. По утверждениям, текст не был опубликован при жизни политика, так как о нем в свое время забыли.

Соответствующее заявление появилось на канале Бородатая бабушка.

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О чем заметка Полякова?

Нардеп посвятил свою публикацию 30-летию независимости Украины, где якобы пишет об утраченном наследии страны – закрытых предприятиях и заводах.

"Вспомнили, как от космической державы, строившей ракеты для всего мира, скатились к статусу государства-попрошайки. Как наши всемирно известные судостроительные заводы превращались в горы металлолома".

В тексте предлагается возродить "уже существующие промышленные гиганты".

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"Следовало бы возродить "Южмаш" и вернуть Украине статус космической державы. Следовало бы покупать корветы не у Британии и США, а спасти Николаевский судостроительный и Черноморский судостроительный заводы. Следовало бы не хвастаться на параде одной-единственной "Мрией", а поддержать и вернуть в строй некогда великое ГП "Антонов".

Также говорится о том, что для Европы и мира украинцы якобы интересны только в качестве относительно дешевой рабочей силы, а должны быть интересы в качестве производителя сложной технологической продукции.

"Независимость – это про самостоятельность, а не про пустое декларирование суверенитета".

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Что известно о смерти Полякова

  • Поляков умер 8 октября в Киеве. Он сел в такси, неожиданно ему стало плохо, и он скончался – не смогла откачать даже скорая.
  • 13 октября в интернете появилось видео последних минут жизни народного депутата Полякова. Мужчину не удалось реанимировать.
  • Стало известно, что перед смертью нардеп был в ресторане с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, который якобы и посадил Полякова в такси. Анна Скороход также уже дала показания.
  • Позже стало известно, что в крови умершего депутата Антона Полякова найдены алкоголь и метадон.
  • Эксперты отмечают, что Поляков не стал бы принимать метадон по доброй воле, а вот отравить его могли. Опиат, якобы обнаруженный в крови нардепа токсикологами, вызывает те же симптомы, которые наблюдались у Полякова перед смертью.

  • Мама народного депутата Антона Полякова, которого похоронили в Чернигове 12 октября, выразила слова благодарности всем, кто поддержал их семью.

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