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Лероса судитимуть через Зеленського – що йому загрожує

Наталія Магдик Наталія Магдик
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10 січня, 16:30
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Гео Лерос публічно образив президента Зеленського. Фото: колаж "Сьогодні"
Гео Лерос публічно образив президента Зеленського. Фото: колаж "Сьогодні"

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно народного депутата України Гео Лероса, якого обвинувачують у скоєнні хуліганства та умисному невиконанні рішення суду. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"10 січня 2022 року до суду скеровано обвинувальний акт стосовно народного депутата України, який обвинувачується у вчиненні хуліганства та умисному невиконанні рішення суду.

За інформацією ДБР, 6 грудня 2021 року слідчі завершили досудове розслідування стосовно народного депутата.

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Як повідомляється, 11 та 12 листопада 2021 року Гео Леросу було повідомлено про підозру за грубе порушення громадського порядку в сесійній залі Верховної Ради України та за невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

Слідчі ДБР, розслідуючи кримінальне провадження, встановили, що 4 листопада 2021 року народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився про вищих посадових осіб держави.

В іншому епізоді слідчі ДБР визначили, що 11 серпня 2021 року Київський апеляційний суд визнав неправдивою та такою, що порочить честь, гідність і ділову репутацію, інформацію, поширену депутатом 29 березня 2020 року на його сторінці в соціальній мережі. Постановою суду народного депутата України зобов’язано спростувати поширену ним інформацію, виклавши на своїй сторінці відповідний текст.

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Рішення суду 11 серпня 2021 року набрало законної сили та є чинним. Однак народний депутат України умисно не виконав рішення суду, хоча був у належний спосіб з ним ознайомленим та мав для цього реальні можливості, вказують у ДБР.

Кваліфіковано кримінальні правопорушення у першому випадку за ч. 1 ст. 296 КК України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства); у другому – за ч. 1 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до трьох років.

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