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Лероса будут судить из-за Зеленского – что ему грозит

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
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10 января, 16:30
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Дело о непристойном жесте, который Лерос показал президенту, направили в суд
Гео Лерос публично оскорбил президента Зеленского. Фото: коллаж "Сегодня"
Гео Лерос публично оскорбил президента Зеленского. Фото: коллаж "Сегодня"

В суд направлен обвинительный акт в отношении народного депутата Украины Гео Лероса, обвиняемого в совершении хулиганства и умышленном неисполнении решения суда. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"10 января в суд направлен обвинительный акт в отношении народного депутата, обвиняемого в совершении хулиганства и умышленном неисполнении решения суда", – говорится в сообщении.

По информации ГБР, 6 декабря 2021 года следователи завершили досудебное расследование в отношении народного депутата.

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Как сообщается, 11 и 12 ноября 2021 года Гео Лерос был уведомлен о подозрении в грубом нарушении общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады Украины и неисполнении решения суда, вступившего в законную силу.

Следователи ГБР в рамках расследования в уголовном производстве установили, что 4 ноября 2021 года народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства.

В другом эпизоде следователи ГБР установили, что 11 августа 2021 года Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию информацию, распространенную депутатом 29 марта 2020 года на его странице в социальной сети. Постановлением суда народный депутат Украины обязан опровергнуть распространенную им информацию, изложив на своей странице соответствующий текст. Оно вступило в законную силу 11 августа 2021 года. Однако Гео Лерос умышленно не выполнил решение суда, хотя был должным образом с ним ознакомлен и имел для этого реальные возможности, указали в ГБР.

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Квалифицированы уголовные правонарушения в первом случае по ч. 1 ст. 296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу), во втором – по ч. 1 ст. 382 УК Украины (неисполнение судебного решения).

Санкции статей предусматривают наказание в виде штрафа от пятисот до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок до трех лет.

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