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"Хтось не доплив": Розумков пояснив, чому від нього "утік" депутат

Наталія Магдик Наталія Магдик
17 листопада, 13:02
В закладинки
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Володимир Кабаченко вийшов із новоствореного об'єднання
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній голова Верховної Ради України, а нині позафракційний народний депутат Дмитро Разумков на брифінгу розповів, чому МФО "Розумна політика" залишив нардеп від "Батьківщини" Володимир Кабаченко.

"Знаєте, як кажуть: люди як, кораблі – хтось не доплив, бо йому допомогли. Так і з деякими нашими колегами, які сьогодні не поряд. Думаю, що це сталося не просто так. Але тиск, який чинився з Офісу президента, та з фракції – колеги з "Батьківщини" зможуть краще відповісти", – сказав Разумков.

Говорячи про інших нардепів він зазначив, що ніхто йти більше не збирається.

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"Що стосується інших народних депутатів, розповідали, що всі розійдуться – ні, не розійдуться. Ніхто такого подарунка не робитиме", – сказав Разумков.

"Розумна політика" від Разумкова

Про створення свого МФО Разумков повідомив 16 листопада. "Тепер уже офіційно! Сьогодні у стінах парламенту оголошено про створення МФО "Розумна політика". Дякую кожному, хто не побоявся об'єднатися заради змін у нашій державі. Далі – більше!" – написав політик у своєму Telegram.

Загалом до об'єднання увійшло 25 народних обранців. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що незабаром членів нового МФО поменшає .

Арахамія вважає, що створення МФО – це "привід для піару" екс-спікера. Політик нагадав, що у Верховній Раді є 110 таких об'єднань депутатів, а сам він член шести МФО одночасно.

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Що таке МФО

Простою мовою – клуб депутатів за інтересами. У закон "Про регламент" зазначено, що це депутати мають право створити таке об'єднання. Стаття 60 свідчить: члени МФО не отримують жодних додаткових прав та привілеїв у стінах парламенту. Така "союз" навіть не реєструється апаратом Верховної Ради.

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