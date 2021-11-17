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"Кто-то не доплыл": Разумков объяснил, почему от него "сбежал" депутат

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
17 ноября, 13:02
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Владимир Кабаченко вышел из новосозданного объединения
На нардеп Кабаченко оказывалось давление
На нардеп Кабаченко оказывалось давление / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший председатель Верховной Рады Украины, а ныне внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков на брифинге рассказал, почему МФО "Разумная политика" покинул нардеп от "Батькивщины" Владимир Кабаченко.

"Знаете, как говорят: люди как, корабли – кто-то не доплыл, потому что ему помогли. Так и с некоторыми нашими коллегами, которые сегодня не рядом. Думаю, что это случилось не просто так. Но давление, которое осуществлялось из Офиса президента, и с фракции – коллеги из "Батькивщины" смогут лучше ответить", – сказал Разумков.

Говоря о других надрепах он отметил, что никто уходить больше не собирается.

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"Что касается других народных депутатов, рассказывали, что все разойдутся – нет, не разойдутся. Никто такого подарка делать не будет", – сказал Разумков.

"Разумная политика" от Разумкова

О создании своего МФО Разумков сообщил 16 ноября. "Теперь уже официально! Сегодня в стенах парламента объявлено о создании МФО "Разумная политика". Благодарю каждого, кто не побоялся объединиться ради перемен в нашем государстве. Дальше – больше!" – написал политик в своем Telegram.

Всего в объединение вошло 25 народных избранников. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что скоро членов нового МФО станет меньше.

Арахамия считает, что создание МФО – это "повод для пиара" экс-спикера. Политик напомнил, что в Верховной Раде существуют 110 таких объединений депутатов, а сам он член шести МФО одновременно.

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Что такое МФО

Простым языком – клуб депутатов по интересам. В законе "О регламенте" указано, что все депутаты имеют право создать такое объединение. Статья 60 гласит: члены МФО не получают никаких дополнительных прав и привилегий в стенах парламента. Такой "союз" даже не регистрируется аппаратом Верховной Рады.

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