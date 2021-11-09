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Кремень пояснив, що буде з Первомайським, Південним та іншими "російськими" назвами

Наталія Магдик Наталія Магдик
9 листопада, 15:35
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Політик виступає за перейменування низки населених пунктів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Мовний омбудсмен Тарас Кремень вважає, що в Україні не повинно бути міст із російськими назвами. Про це він розповів в інтерв'ю Сьогодні ".

Також він визнав, що не можна міняти назви без згоди місцевих мешканців.

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"Не може бути на карті України русифікованих назв. Мають бути українські як за назвою, так і за своїм духом. Тому якщо мешканцям подобається жити в селі Спокій, Мисливський, Першотравневий, Луч, Південний, це їхнє право, їхнє задоволення. Але час, як на мене, захищати українську мову і в топоніміці, і в застосуванні її в різних сферах", – розповів він.

Зазначимо, що інтерв'ю політика викликало критику політиків. Народний депутат України Максим Бужанський вирішив ініціювати відставку Тараса Кременя через висловлювання про те, що українці – вороги.

Перейменування та декомунізація в Україні

Скандали навколо перейменувань

У травні 2016 року на Волині селяни пересварилися через декомунізацію – людей обурило нову назву села.

З не меншими проблемами було поєднано декомунізацію Кіровограда в липні 2016 року: перейменування міста оголосили бойкот деякі мешканці. Але, незважаючи на обурення деяких городян, які навіть виходили до будівлі мерії на мітинги протесту, перейменування міста залишилося в силі.

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Схожа ситуація була з декомунізацією Дніпропетровська у жовтні 2016-го: незважаючи на те, що опозиційні нардепи оскаржили перейменування міста, Конституційний суд відмовився розглядати перейменування Дніпропетровська. Відповідну інформацію було розміщено на офіційному сайті Суду.

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