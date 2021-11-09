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"Це ганьба": депутатів просять покарати за російську мову в Раді

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада Анна Ткаченко Анна Ткаченко провідний редактор розділу "Влада"
9 листопада, 09:48
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Тарас Кремінь шокований депутатами і чиновниками, які не знають державної мови
Від депутатів вимагається знання української мови. Колаж "Сьогодні"
Від депутатів вимагається знання української мови. Колаж "Сьогодні"

Керівництво парламенту має забороняти виступати депутатам у сесійній залі російською мовою, або взагалі тимчасово вигнати російськомовних із Верохвної Ради. Про це сказав в інтерв'ю "Сьогодні" уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Сьогодні це ганебно – бути чиновником, депутатом і не знати державну мову. Скажу навіть більше: це ознака хамства, безкультур’я і неповаги до України й українського народу", – сказав він.

Мовний омбудсмен зазначив, що йому надійшло лише цього року близько 3000 звернень, і вони, зокрема, стосуються чиновників. При цьому він нагадав, що, згідно з Регламентом Верховної Ради, закону "Про статус народного депутата України", а також мовним законом визначено, що кожен народний депутат має володіти державною мовою та використовувати її під час публічних заходів.

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"Головує під час пленарних засідань спікер. Я з повагою ставлюся до уродженця Тернопільщини Руслана Стефанчука, він є доктором юридичних наук, професіоналом у галузі конституційного права, і кому, як не йому, знати, як боротися з порушниками мовного законодавства. Як мінімум – це не дозволяти таким депутатам виступати з трибуни. Як максимум – попередження і обмеження в роботі, в участі в пленарних засіданнях парламенту. Не може людина, яка займається законотворчістю, порушувати закон", – сказав Кремінь.

Українська мова захищена законом

  • У квітні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про функціонування української мови як державної. Українська мова є обов'язковою у всіх сферах життєдіяльності – від використання чиновниками та на телебаченні до сфери обслуговування (наприклад, у кафе).
  • Цікаво, що адміністративну відповідальність за порушення (штрафи) відстрочили на три роки, тобто карати почнуть із 2022-го.
  • Більшість покарань за порушення закону – штрафи. Наприклад, якщо чиновники на робочому місці спілкуються не українською мовою або не ведуть нею ділову документацію, їм доведеться заплатити до 6800 грн. Навмисне викривлення мови в офіційних документах простим українцям коштуватиме 5100 грн.

Як ми вже писали, президент Володимир Зеленський відмовився перевіряти свою грамотність – він не писатиме Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

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