Креминь объяснил, что будет с Первомайским, Южным и другими "русскими" названиями

Политик выступает за переименование ряда населенных пунктов

Языковой омбудсмен рассказал, почему выступает за переименование населенных пунктов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Языковой омбудсмен Тарас Креминь считает, что в Украине не должно быть городов с русскими названиями. Об этом он рассказал в интервью "Сегодня".

Также он признал, что нельзя менять названия без согласия местных жителей.

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"Не может быть на карте Украины русифицированных названий. Должны быть украинские как по названию, так и по своему духу. Поэтому если жителям нравится жить в селе Спокойствие, Охотничье, Первомайское, Луч, Южное, это их право, их удовлетворение. Но пора, как мне кажется, защищать украинский язык и в топонимике, и в применении его в разных сферах", – рассказал он.

Отметим, что интервью политика вызвало критику политиков. Народный депутат Украины Максим Бужанский решил инициировать отставку Тараса Креминя из-за высказывания о том, что украинцы – враги.

Переименования и декоммунизация в Украине

Депутаты городского совета Владимир-Волынского почти единогласно проголосовали за возвращение городу исторического названия. Теперь он будет носить старое название – Владимир.

Конституционный суд Украины признал соответствующим статьям 157 и 158 Конституции законопроект относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

В рамках декоммунизации областной центр – Днепропетровск – был переименован в Днепр. За соответствующий проект постановления проголосовали 247 народных депутатов. Кроме того, в тот же день депутаты переименовали ряд городков и сел, всего 300 населенных пунктов. Смотрите также инфографику с новыми названиями городов Украины после декоммунизации.

Село в Полтавской области решили декоммунизировать, названное в честь командира партизан Голобородько, но депутатов это только рассмешило.

Арестович удивил вариантом переименования Украины. Раньше было Русь-Украина, а на этот раз предложил назвать нашу страну Соединенными землями Украины.

Скандалы вокруг переименований

В мае 2016 года на Волыни селяне перессорились из-за декоммунизации – людей возмутило новое название села.

С не меньшими проблемами была сопряжена декоммунизация Кировограда в июле 2016 года: переименованию города объявили бойкот некоторые жители. Но несмотря на возмущение некоторых горожан, которые даже выходили к зданию мэрии на митинги протеста, переименование города осталось в силе.

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Похожая ситуация обстояла с декоммунизацией Днепропетровска в октябре 2016-го: несмотря на то, что оппозиционные нардепы оспорили переименование города, Конституционный суд отказался рассматривать переименование Днепропетровска. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте Суда.