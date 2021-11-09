Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
↪ Возвращение Авакова 🔥 Шева - тренер в Италии! ⚡ Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Власть События

Креминь объяснил, что будет с Первомайским, Южным и другими "русскими" названиями

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
9 ноября, 15:35
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Политик выступает за переименование ряда населенных пунктов
Языковой омбудсмен рассказал, почему выступает за переименование населенных пунктов.
Языковой омбудсмен рассказал, почему выступает за переименование населенных пунктов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Языковой омбудсмен Тарас Креминь считает, что в Украине не должно быть городов с русскими названиями. Об этом он рассказал в интервью "Сегодня".

Также он признал, что нельзя менять названия без согласия местных жителей.

Реклама

"Не может быть на карте Украины русифицированных названий. Должны быть украинские как по названию, так и по своему духу. Поэтому если жителям нравится жить в селе Спокойствие, Охотничье, Первомайское, Луч, Южное, это их право, их удовлетворение. Но пора, как мне кажется, защищать украинский язык и в топонимике, и в применении его в разных сферах", – рассказал он.

Отметим, что интервью политика вызвало критику политиков. Народный депутат Украины Максим Бужанский решил инициировать отставку Тараса Креминя из-за высказывания о том, что украинцы – враги.

Переименования и декоммунизация в Украине

Скандалы вокруг переименований

В мае 2016 года на Волыни селяне перессорились из-за декоммунизации – людей возмутило новое название села.

С не меньшими проблемами была сопряжена декоммунизация Кировограда в июле 2016 года: переименованию города объявили бойкот некоторые жители. Но несмотря на возмущение некоторых горожан, которые даже выходили к зданию мэрии на митинги протеста, переименование города осталось в силе.

Реклама

Похожая ситуация обстояла с декоммунизацией Днепропетровска в октябре 2016-го: несмотря на то, что оппозиционные нардепы оспорили переименование города, Конституционный суд отказался рассматривать переименование Днепропетровска. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте Суда.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько "ПВО у нас слабая": сможет ли Украина отбить атаку самолетов РФ Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов Объединение Разумкова: что будет с депутатами "Разумной политики" и чем займется МФО Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко Хочешь стать чиновником – сдай экзамен: Креминь о проверке на украинский язык Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.08

Российский рубль (₽)

0.3653

Евро (€)

30.2

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

151 796

заболело за неделю в Украине

0%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять