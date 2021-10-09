"Якого хлопця угробили. Горите в пеклі": У мережі не вірять в отруєння Полякова алкоголем і метадоном

Користувачі Мережі стали активно коментувати пост народного депутата Галини Янченко

Попередньо було встановлено, що йому стало погано по дорозі в таксі. Колаж "Сегодня"

У соціальній мережі інтернет під постом народного депутата Галини Янченко (фракція "Слуга народу") розгорівся справжній суперечка. У Мережі не вірять, що в отруєння померлого 8 жовтня народного депутата Антона Полякова алкоголем і метадоном.

Що пишуть в Мережі

"Якщо вас, дівчина, цікавить думка нарколога – слухайте, якщо немає, нехай інші прочитають. По-перше, 1,0 проміле алкоголю в крові – це легка ступінь сп'яніння (десь я читала, що нібито в крові Антона виявили 1, 0 проміле). По-друге, метадон в поєднанні з алкоголем ну, і без алкоголю (передозування), викликає зупинку дихання, а не гострий коронарний синдром, як у висновку патологоанатомів ",." Ніхто і не сомневаетя в тому, що це отруєння і при цьому не самоотруєння. Взагалі існує таємниця слідства "," Якого хлопця угробили! Жах! такої трудяга був "," Не віриться, він що наркоман? Схиляюся до думки, що сліди на шиї і серцева недостатність, схожі на застосування "батрахотоксин" або його аналогів з арсеналу спецслужб ", – пишуть пользователт інтернету.

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Що відомо про Антона Полякова?

Антон Поляков народився 11 листопада 1987 року в Чернігові в багатодітній родині. У нього залишилися дружина і дві дочки.

Він потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Але 15 листопада 2019 го його і Анну Скороход виключили з фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроекти, за якими є спільне рішення фракції.

А в грудні 2019 року Поляков взагалі вирішив вийти з партії "Слуга народу" і в 2020-му році став членом партії "За майбутнє".

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