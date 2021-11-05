Як Україна боротиметься з РФ – Кулеба назвав три головні напрямки

Голова МЗС переконаний, що дипломати зміцнюють безпеку України за трьома напрямками

Голова МЗС Дмитро Кулеба. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські дипломати зміцнюють безпеку України, працюючи за трьома ключовими напрямками: мобілізуючи союзників, забезпечуючи санкційний, політичний та дипломатичний тиск на державу-агресора та забезпечуючи отримання українським військом сучасної зброї.

Про це розповів голова МЗС України Дмитро Кулеба.

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Крім того, він відзначив роботу президента України Володимира Зеленського у Глазго (Велика Британія), де глава держави провів переговори зі світовими лідерами, зокрема президентом США, канцлером Німеччини, генеральним секретарем НАТО.

"Завдання дипломатів в умовах збройної агресії проти нашої держави полягає в зміцненні безпеки України за трьома напрямами. Ми зміцнюємо партнерство із союзниками, забезпечуємо їхній тиск, зокрема санкційний, на державу-агресора, та домовляємося про постачання зброї для українського війська... Безпекова ситуація на Донбасі була у пріоритеті президента України на всіх цих переговорах. Президент мобілізував союзників на підтримку нашої держави в умовах російської агресії", – додав міністр.

Чисельність військ РФ на кордоні з Україною

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що після завершення навчань "Захід-2021" Росія залишила військову техніку, а також центри управління та зв'язку на полігонах вздовж українського кордону.

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За оцінкою Данілова, чисельність російських військ, дислокованих навколо українського кордону, становить від 80 000 до 90 000 осіб, крім десятків тисяч, дислокованих у тимчасово окупованому Криму.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський вдарив по Росії новими санкціями.

Також нагадаємо, що чекає на РФ при вторгненні до України.