Как Украина будет бороться с РФ – Кулеба назвал три главных направления

Глава МИД убежден, что дипломаты укрепляют безопасность Украины по трем направлениям

Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские дипломаты укрепляют безопасность Украины, работая по трем ключевым направлениям: мобилизуя союзников, обеспечивая санкционное, политическое и дипломатическое давление на государство-агрессора и обеспечивая получение украинским войском современного оружия.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Кроме того, он отметил работу президента Украины Владимира Зеленского в Глазго (Великобритания), где глава государства провел переговоры с мировыми лидерами, в частности, президентом США, канцлером Германии, генеральным секретарем НАТО.

"Задача дипломатов в условиях вооруженной агрессии против нашего государства состоит в укреплении безопасности Украины по трем направлениям. Мы укрепляем партнерство с союзниками, обеспечиваем их давление, в частности санкционное, на государство-агрессора и договариваемся о поставках оружия для украинской армии... Безопасная ситуация на Донбассе была в приоритете президента Украины на всех этих переговорах. Президент мобилизовал союзников на поддержку нашего государства в условиях российской агрессии", – добавил министр.

Численность войск РФ на границе с Украиной

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что после завершения учений "Запад-2021" Россия оставила военную технику, а также центры управления и связи на полигонах вдоль украинской границы.

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По оценке Данилова, численность российских войск, дислоцированных вокруг украинской границы, составляет от 80 000 до 90 000 человек, не считая десятков тысяч, дислоцированных во временно оккупированном Крыму.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский ударил по России новыми санкциями.

Также напомним, что ждет РФ при вторжении в Украину.