Зеленський "вдарив" по Росії новими санкціями

Санкції було введено проти близько 140 фізичних та 50 юридичних осіб

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Президент України Володимир Зеленський підписав чотири укази, які вводять у дію новий санкційний пакет стосовно Росії. Відповідні укази №556/2021 , №557/2021 , №558/2021 , №559/2021 від 30 жовтня опубліковано на сайті глави держави

"Постановляю ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 15 жовтня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", – йдеться у повідомленні.

Санкції було запроваджено стосовно 140 фізичних та 50 юридичних осіб, причетних до організації голосування на виборах до Держдуми Російської Федерації та порушення прав людини на території тимчасово окупованого півострова Крим.

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Раніше Україна висловила протест Росії через проведення виборів до російської Державної думи на території тимчасово окупованих Криму та районів Донецької та Луганської областей.

У заяві МЗС йдеться, що Україна розглядає такі дії, як продовження грубих порушень Росією державного суверенітету та територіальної цілісності України.

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