Зникли секретні документи! Розвідники попередили, як намагаються приховати зраду у "вагнергейті"

За даними спецслужбовців, які готували спецоперацію, могла відбутися фальсифікація матеріалів справи

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України із розслідування справи "вагнерівців", яку очолює народна депутатка "Слуги народу" Марʼяна Безугла, може завести справу у глухий кут.

Про це заявив колишній розвідник Роман Червинський, який був одним із керівників спецоперації щодо затримання російських бойовиків у Києві в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

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Приховування зради

"За моїми даними, матеріали справи були знищені, щоб приховати зраду. По тому, що визначено у ТСК про спецопреацію, там є дані, які не відповідають дійсності. Я вважаю, що керівництво за вказівкою когось згори сформулює інший посил, щоб звести у глухий кут ТСК, щоб не стало відомо, як так відбулося і чому операція зупинилася. Там написані смішні речі: операцію перенесли, встановити хто це зробив – неможливо", – розповів Роман Червинський в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

Інший екс-розвідник, полковник запасу ЗСУ Юрій Семенюк запевнив, що зникнення документів про спецоперацію має каратися кримінальною відповідальністю.

"Такого роду документи перебувають на зберіганні не менше 5 років. Зараз говорити про те, чи справді вони знищені – важко. Це має встановити слідча комісія. Але якщо цих документів немає – це вже кримінальна відповідальність", – сказав він.

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