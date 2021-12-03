Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Нововведення грудня 💸 Тисяча Зеленського 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Влада Події

Зникли секретні документи! Розвідники попередили, як намагаються приховати зраду у "вагнергейті"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
3 грудня, 23:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За даними спецслужбовців, які готували спецоперацію, могла відбутися фальсифікація матеріалів справи
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України із розслідування справи "вагнерівців", яку очолює народна депутатка "Слуги народу" Марʼяна Безугла, може завести справу у глухий кут.

Про це заявив колишній розвідник Роман Червинський, який був одним із керівників спецоперації щодо затримання російських бойовиків у Києві в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

Реклама

Приховування зради

"За моїми даними, матеріали справи були знищені, щоб приховати зраду. По тому, що визначено у ТСК про спецопреацію, там є дані, які не відповідають дійсності. Я вважаю, що керівництво за вказівкою когось згори сформулює інший посил, щоб звести у глухий кут ТСК, щоб не стало відомо, як так відбулося і чому операція зупинилася. Там написані смішні речі: операцію перенесли, встановити хто це зробив – неможливо", – розповів Роман Червинський в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

Інший екс-розвідник, полковник запасу ЗСУ Юрій Семенюк запевнив, що зникнення документів про спецоперацію має каратися кримінальною відповідальністю.

"Такого роду документи перебувають на зберіганні не менше 5 років. Зараз говорити про те, чи справді вони знищені – важко. Це має встановити слідча комісія. Але якщо цих документів немає – це вже кримінальна відповідальність", – сказав він.

Реклама

Заяви

  • Нагадаємо, колишні працівники розвідки Юрій Семенюк та Роман Червинський висунули версію, що зрив спецопреації щодо затримання російських бойовиків приватної військової кампанії ЧВК "Вагнера" міг статися через витік інформації або з Офісу президента, або від українських спецслужбовців.
  • Також вони розказали, що у 2019 році під час розмови Володимира Зеленського і Володимира Путіна телефонним звʼязком сторони обговорювалися дві теми – звільнення українських моряків, які були незаконно затримані росіянами в Керченській протоці, та затримання проросійського бойовика Володимира Цемаха в ОРДЛО.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Найближчим часом може вирішитись доля Донбасу – експерти Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Їх не покликали: обурені журналісти йдуть до Зеленського лише з одним питанням Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Про що мовчав Зеленський у щорічному посланні до Верховної Ради – п'ять питань Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Щоденник незалежності 🇺🇦

3 грудня 1991. Новообраному президентові України Леоніду Кравчуку зателефонував із привітаннями президент США Джордж Буш...

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.29

Російський рубль (₽)

0.3703

Євро (€)

30.94

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

77 309

захворіло за тиждень в Україні

-20%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти