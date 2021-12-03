"Це зрада!" – розвідники пояснили, як насправді зірвали спецоперацію по "вагнерівцям"

Хтось попередив Білорусь про "вагнерівців" заздалегідь, переконані спецслужбовці

Несподівано найманці затрималися у Мінську/Колаж "Сьогодні"

Полковники запасу Збройних сил України Юрій Семенюк та Роман Червинський заявили про зрив спецоперації щодо "вагнерівців" через зраду з української сторони. Однак, хто саме "злив" інформацію – встановити вони так і не встигли, адже були звільнені.

Про це вони розповіли в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

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Виток інформації

Юрій Семенюк та Роман Червинський запевняють, що брали безпосередню участь у розробці, плануванні та навіть втіленні спецоперації щодо затримання російських бойовиків. За їхніми словами, все пішло не за планом через виток інформації.

"Я, як відповідальний за операцію на 99% впевнений, що це була зрада. Хтось подзвонив туди. Не могли їх затримати білоруси і піти на відкритий конфлікт з росіянами. Тому хтось білорусам дав дезінформацію, що вони їх затримали і віддали тому, хто це повідомив. Я так можу собі подумати", – сказав Роман Червинський. Знайти "крота" не вдалося, адже після провалу всіх ключових спецслужбовців у цій справі звільнили.

"Ми почали формувати перелік людей, яких треба перевірити. І Бурба сказав, що надасть ще перелік інших, хто з Офісу президента був допущених до цієї інформації. Щоб ми могли запланувати якісь перевірки… Ми не дочекалися цього списку, бо Бурба був звільнений", – додав Червинський.

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За словами полковника запасу ЗСУ Юрія Семенюка, суттєвих загроз та ризиків під час спецоперації не було, адже її вдалося зберегти у секреті.

"Ніхто не знав – ні росіяни, ні турки, що відбувається насправді. І якби була інформація, що літак сідає за якихось причин – ті, що на борту, вони би не знали, куди сідають і не розуміють. А якби були якісь моменти чи загрози цивільним – літак би полетів просто далі", – розповів він.

За словами Романа Червинського, розповісти іноземним президентам про "вагнерівців" у Мінську міг навіть і сам Володимир Зеленський.

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"Якимось чином Лукашенку була передана інформація. Він саме це підтвердив, що отримав інформацію, що на території Мінська знаходяться терористи, які планують зробити революцію у Білорусі… Якщо Зеленський каже, що не хотів проведення цієї операції та вважав її авантюрою. То, можливо, це він подзвонив? Зеленський міг і попередити Ердогана. Ми не можемо знати його і не можемо протирічити цьому", – припустив спецслужбовець.