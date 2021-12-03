Исчезли секретные документы! Разведчики предупредили, как пытаются скрыть измену в "вагнергейте"

По данным спецслужб, которые готовили спецоперацию, могла состояться фальсификация материалов дела

ВСК Рады не удалось выяснить, кто решил отложить спецоперацию с "вагнеровцами" / Фото: Коллаж: Сегодня

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по расследованию дела "вагнеровцев" , которую возглавляет народная депутат "Слуги народа" Марьяна Безугла, может завести дело в тупик.

Об этом заявил бывший разведчик Роман Червинский, который был одним из руководителей спецоперации по задержанию российских боевиков, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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Сокрытие измены

"По моим данным, материалы дела были уничтожены, чтобы скрыть предательство. По тому, что определено в ВСК о спецоперации, существуют данные, которые не соответствуют действительности. Я считаю, что руководство по указанию кого-то сверху сформулирует другой посыл, чтобы свести в тупик ВСК, чтобы не стало известно, как произошло и почему операция остановилась. Там написаны смешные вещи: операцию перенесли, установить кто это сделал – невозможно", – рассказал Роман Червинский в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

Другой экс-разведчик, полковник запаса ВСУ Юрий Семенюк заверил, что исчезновение документов о спецоперации должно караться уголовной ответственностью.

Такого рода документы находятся на хранении не менее 5 лет. Сейчас говорить о том, действительно ли они уничтожены – тяжело. Это должна установить следственная комиссия. Но если этих документов нет – это уже уголовная ответственность", – сказал он.

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