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Исчезли секретные документы! Разведчики предупредили, как пытаются скрыть измену в "вагнергейте"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
3 декабря, 23:01
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По данным спецслужб, которые готовили спецоперацию, могла состояться фальсификация материалов дела
ВСК Рады не удалось выяснить, кто решил отложить спецоперацию с "вагнеровцами"
ВСК Рады не удалось выяснить, кто решил отложить спецоперацию с "вагнеровцами" / Фото: Коллаж: Сегодня

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по расследованию дела "вагнеровцев" , которую возглавляет народная депутат "Слуги народа" Марьяна Безугла, может завести дело в тупик.

Об этом заявил бывший разведчик Роман Червинский, который был одним из руководителей спецоперации по задержанию российских боевиков, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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Сокрытие измены

"По моим данным, материалы дела были уничтожены, чтобы скрыть предательство. По тому, что определено в ВСК о спецоперации, существуют данные, которые не соответствуют действительности. Я считаю, что руководство по указанию кого-то сверху сформулирует другой посыл, чтобы свести в тупик ВСК, чтобы не стало известно, как произошло и почему операция остановилась. Там написаны смешные вещи: операцию перенесли, установить кто это сделал – невозможно", – рассказал Роман Червинский в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

Другой экс-разведчик, полковник запаса ВСУ Юрий Семенюк заверил, что исчезновение документов о спецоперации должно караться уголовной ответственностью.

Такого рода документы находятся на хранении не менее 5 лет. Сейчас говорить о том, действительно ли они уничтожены – тяжело. Это должна установить следственная комиссия. Но если этих документов нет – это уже уголовная ответственность", – сказал он.

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  • Напомним, бывшие сотрудники разведки Юрий Семенюк и Роман Червинский выдвинули версию, что срыв спецопреации по задержанию российских боевиков частной военной кампании ЧИК "Вагнера" мог произойти из-за утечки информации либо из Офиса президента, либо от украинских спецслужб.
  • Также они рассказали, что в 2019 году во время разговора Владимира Зеленского и Владимира Путина по телефонной связи стороны обсуждались две темы – освобождение украинских моряков, незаконно задержанных россиянами в Керченском проливе, и задержание пророссийского боевика Владимира Цемаха в ОРДЛО.

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