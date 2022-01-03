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Холодна війна та переділ Європи: небезпечний прогноз від Крістіни Квін

Наталія Магдик Наталія Магдик
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3 січня, 14:21
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Російські війська зосереджені на кордонах з Україною напередодні майбутніх переговорів Байдена та Путіна
Крістіна Квін розповіла, у що виллється конфлікт Росії з Україною для інших країн
Крістіна Квін розповіла, у що виллється конфлікт Росії з Україною для інших країн / Фото: Колаж: Сьогодні

Штати завжди будуть на боці України і нададуть їй підтримку. А поки що Кремль хоче розколоти Захід і повернути Україну в радянську епоху. Про це тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін написала на шпальті Нового времени.

За її словами, те, що Росія "махає кулаками" біля кордонів з Україною, ніяк не вплине на факт, що санкції застосовуватимуться та розширюватимуться.

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"Сьогодні близько 100 000 російських військовослужбовців перебувають на кордоні з Україною в очевидній спробі змусити її та її західних партнерів прийняти список реваншистських "червоних ліній", що постійно розширюється. Все це, очевидно, робиться з метою затягнути Україну назад у радянську епоху, а її партнерів – у розколотий надвоє світ холодної війни, щоб відкинути назад прогрес останніх тридцяти років і здійснити переділ Європи", – сказала вона.

Також вона зазначила, що США залишаються постійним партнером України та тісно співпрацюють з ЄС та НАТО.

Переговори Путіна та Байдена

  • Вночі проти 31 грудня за київським часом президент США Джозеф Байден розпочав телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. За даними агентства Reuters, цього разу переговори тривали всього 50 хвилин, на відміну від двогодинної розмови, яка відбулася між сторонами 7 грудня.
  • Ці переговори відбулися на тлі повідомлень американських ЗМІ, що ВПС США провели свої перші розвідувальні польоти вздовж східного кордону України, ймовірно, збираючи інформацію про розміщення військ РФ у регіоні.
  • 25 грудня газета The New York Times, посилаючись на американських офіційних осіб, повідомила, що Пентагон розробляє план надання Україні розвідданих щодо можливого російського вторгнення.
  • На сайті Білого дому уточнили, що Джо Байден у розмові з Путіним дав зрозуміти: Росію чекає рішуча відповідь, якщо вона продовжить будувати плани про вторгнення в Україну. Крім того, президент США висловив надію на переговори Росії з НАТО з питань безпеки у 2022 році.

Санкції проти Росії

1 січня понад два десятки американських дипломатів, співробітників сфери національної безпеки та експертів у питаннях Росії закликали Білий дім оприлюднити санкції проти РФ, які будуть запроваджені у разі вторгнення в Україну.

У відповідь голова комісії Ради Федерації РФ з інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Олексій Пушков заявив, що заклик колишніх чиновників США може зірвати переговори президентів США та РФ.

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В іноземних ЗМІ активно поширюється інформація про те, що нова німецька влада та США домовилися про жорсткі спільні дії проти "Північного потоку – 2" у разі широкомасштабного російського вторгнення в Україну.

Про санкції проти російського газопроводу в разі використання газу як зброї у ФРН та США попереджають уже давно.

Але Німеччина, Франція, Італія та Іспанія затягують з напрацюванням серйозних санкцій проти РФ через її агресію стосовно України. Країни Європейського Союзу покладаються на дипломатичні методи врегулювання конфлікту між Україною та РФ.

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